VURULAN KADIN VAZGEÇTİ, DİNİ NİKAHLI EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI - Son Dakika
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VURULAN KADIN VAZGEÇTİ, DİNİ NİKAHLI EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

29.03.2022 10:59

PENDİK'te Mehmet D. (26) dini nikahlı eşi B.A.'yı (30) birlikte yaşadıkları evin önünde tabancayla bacağından vurdu.

PENDİK'te Mehmet D. (26) dini nikahlı eşi B.A.'yı (30) birlikte yaşadıkları evin önünde tabancayla bacağından vurdu. Mehmet D. olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan B.A., şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirilen Mehmet D., hakimlikteki sorgusunda, Kapı kapalıyken boşaltmak maksadıyla silahı yere doğrulttum. Ateş alınca eşim yaralanmış. Kasıtlı olarak kendisini yaralamadım dedi. Yaralanan kadın şikayetini geri çekince Mehmet D. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Olay, 23 Mart saat 11.30 sıralarında Pendik Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet D., dini nikahlı eşi B.A.'yı evlerinin önünde tabancayla ayağından vurdu. Mehmet D. olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan B.A., eşinden şikayetçi oldu.

KADIN EMNİYETTE ŞİKAYETÇİ OLDU

B.A.'nın ifadesinde; Mehmet D. ile tartıştığını, şüphelinin evden çıkmasının ardından kendisinin kapıyı kapattığını, Mehmet D.'nin birden kapıyı yumruklamaya başladığını ve kapıyı açtığında birden silah sesi duyduğunu söylediği öğrenildi. Olayın birden gerçekleştiğini ve ayağından yaralandığını kaydeden B.A., Mehmet D.'den şikayetçi olarak uzaklaştırma talebinde bulundu.

Polis ekipleri, yaptığı araştırmanın ardından 25 Mart günü şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet D.'nin emniyetteki ifadesinde kurusıkıdan bozma tabancasını kontrol etmek için kapı önünde kurcaladığı sırada silahın ateş aldığını söylediği, eşinin bağırma sesini duyduğunda da olayın şokuyla silahla birlikte kaçtığını belirttiği öğrenildi. Şüpheli Mehmet D. kaçarken silahı bilmediği ve hatırlamadığı bir yere fırlattığını da iddia etti. Şüphelinin hırsızlık, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanmak gibi 28 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Mehmet D., burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi 'Kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlikteki sorgusunda önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirten şüpheli, Kapı kapalıyken boşaltmak maksadıyla silahı yere doğrulttum. Ateş alınca eşim yaralanmış. Kasıtlı olarak kendisini yaralamadım dedi.

Müvekkilinin beyanlarına katılan şüpheli avukatı ise, Eşi şu an buradadır ve müvekkilden şikayetçi değildir. Bu nedenle müvekkilin tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanma talebini reddetti. Şüpheli Mehmet D.'nin 'Öfke kontrolü problemlerinden arınmak amacıyla tedavi ve muayene tedbirlerine dahil olmak' ile 'Silah bulundurmamak ve varsa sahip olduğu silahları makbuz karşılığı emanete teslim etmek' şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

VURULAN KADIN VAZGEÇTİ, DİNİ NİKAHLI EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
VURULAN KADIN VAZGEÇTİ, DİNİ NİKAHLI EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
VURULAN KADIN VAZGEÇTİ, DİNİ NİKAHLI EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

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VURULAN KADIN VAZGEÇTİ, DİNİ NİKAHLI EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI VURULAN KADIN VAZGEÇTİ, DİNİ NİKAHLI EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI Radyocu cinayetinde müebbet hapis cezası Radyocu cinayetinde müebbet hapis cezası Yayınlarını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Yayınlarını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!

Pendik, Silah, Polis, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VURULAN KADIN VAZGEÇTİ, DİNİ NİKAHLI EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI - Son Dakika


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