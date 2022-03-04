Vurulan santralin yakınındaki Türk: Saldırı sonrası gaz maskesi takmamız istendi - Son Dakika
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Vurulan santralin yakınındaki Türk: Saldırı sonrası gaz maskesi takmamız istendi

04.03.2022 13:17
Vurulan santralin yakınındaki Türk: Saldırı sonrası gaz maskesi takmamız istendi

UKRAYNA'nın Zaporija kentinde mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, dün gece Rusya tarafından vurulan nükleer santrale 10 kilometre mesafede olduklarını belirterek, "Bizlere santraldeki sızıntı nedeniyle gaz maskesi takmamızı ve şehirden olabildiğince...

UKRAYNA'nın Zaporija kentinde mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, dün gece Rusya tarafından vurulan nükleer santrale 10 kilometre mesafede olduklarını belirterek, "Bizlere santraldeki sızıntı nedeniyle gaz maskesi takmamızı ve şehirden olabildiğince uzağa gitmemiz söylendi" dedi.

Rusya, dün Ukrayna'nın Zaporijya kentindeki nükleer santrali vurdu. Eşi ve 2 yaşındaki oğluyla beraber Zaporijya'da mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, saldırının ardından yerel halka şehri tahliye etmeleri duyurusu yapıldığını söyledi. Tekin, "Bulunduğumuz yere yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Avrupa'nın en büyük nükleer santraline Rus askerlerince saldırı gerçekleştirildi. Rus askerleri saldırının ardından bölgeden çekildi. Ukrayna askerleri de çekilmeye başladı. Yetkililer, halka en kısa sürede şehri tahliye etmelerini ve olabildiğince uzağa gitmelerini söyledi. Bu santral, Çernobil'den kat be kat büyük bir santral. Putin'i durduran olmazsa ne biz ne de Avrupa kalacak. Sızıntı olduğu gerekçesiyle herkesin gaz maskesi takması gerektiği duyuruldu. Dışarıda çok kötü bir hava var. Durumumuz her geçen saat daha da kötüye gidiyor. 9'uncu gündeyiz ve şimdide bir nükleer santralle uğraşmaya başladık" dedi.Acil olarak tahliye edilmeyi beklediklerini de belirten Tekin, "Dayanacak gücümüz kalmadı. Lütfen sesimizi duyun" diye konuştu.


Vurulan santralin yakınındaki Türk: Saldırı sonrası gaz maskesi takmamız istendi
Vurulan santralin yakınındaki Türk: Saldırı sonrası gaz maskesi takmamız istendi
Vurulan santralin yakınındaki Türk: Saldırı sonrası gaz maskesi takmamız istendi
Vurulan santralin yakınındaki Türk: Saldırı sonrası gaz maskesi takmamız istendi
Vurulan santralin yakınındaki Türk: Saldırı sonrası gaz maskesi takmamız istendi
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Türkiye, Nükleer, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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