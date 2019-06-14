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Vurulan tankerin sahibi: "Gemi havadan vuruldu"

3 saat önce

Umman Körfezi'ne saldırıya uğrayan iki petrol tankerinden Kokuka Courageous'un sahibi olan Japon Kokuka Sangyo şirketi adına yapılan açıklamada, geminin havadan vurulduğu iddia edildi.

Vurulan tankerin sahibi:
Umman Körfezi'ne saldırıya uğrayan iki petrol tankerinden Kokuka Courageous'un sahibi olan Japon Kokuka Sangyo şirketi adına yapılan açıklamada, geminin havadan vurulduğu iddia edildi.

Umman Körfezi'nde iki petrol tankeri dün saldırıya uğramış, mürettebatı İran donanması kurtarmıştı. Vurulan tankerlerden birinin sahibi olan Kokuka Sangyo şirketinin başkanı Yutaka Katada düzenlediği basın toplantısında, "Mürettebatımız geminin uçan bir nesne tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Gemiye doğru uçan ve gövdeyi delip geçen bir şey gördüklerini söylediler" dedi.

Katada, gemide oluşan hasarın bir deniz mayını ya da torpidodan kaynaklanmasının muhtemel olmadığını söyledi. Katada, hasar gören petrol tankerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir limana götürüldüğünü açıkladı. Tankerin taşıdığı metanolün, farklı bir gemiyle varış noktasına ulaştırılacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise saldırıların ardında İran'ın olduğunu iddia etti. - TOKYO
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
japon, umman, petrol, tanker, 3. Sayfa
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