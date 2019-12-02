Son Dakika Haberleri: Vurulan tavşanın mülkiyeti kamuya geçirildi
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Vurulan tavşanın mülkiyeti kamuya geçirildi

6 saat önce

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 2 avcıya yasal işlem yapıldığı bildirilirken 2 adet otomatik tüfeğe ve 1 adet tavşana mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu bildirildi.

Vurulan tavşanın mülkiyeti kamuya geçirildi, System.String[]

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 2 avcıya yasal işlem yapıldığı bildirilirken 2 adet otomatik tüfeğe ve 1 adet tavşana mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu bildirildi.


Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şuhut Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ilçe genelinde kaçak avlanmaların önüne geçmek amacıyla 10 avcıyı av sahalarında denetledi. Yapılan denetimlerde 2 avcının avlanmaya yönelik gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle işlem yapan ekipler tüfeklerine ve avladıkları avlarına el koydu. Yetkiler tarafından yapılan açıklamada ise "2 adet otomatik tüfeğe ve 1 adet tavşana mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulmuştur" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şuhut, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
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