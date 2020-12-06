Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için Adli Tıpa götürüldü - Son Dakika

Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için Adli Tıpa götürüldü

06.12.2020 23:23
Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için Adli Tıpa götürüldü, System.String[]

Erzurum'da cezaevinden yeni çıkan şahıs, boşandığı eşi ve iki kızını silahla vurarak öldürdü.

Erzurum'da cezaevinden yeni çıkan şahıs, boşandığı eşi ve iki kızını silahla vurarak öldürdü. Anne ve kızlarının cenazeleri otopsi için Adli Tıpa götürülürken, öldürülen kadının yakınları fenalık geçirdi.

Olay, Hilalkent Mahallesi Özbağ Siteleri'nde meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Raci A., çocuklarını görmek için boşandığı eşi Gülçin Karabıyık'ın evine geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıkması üzerine Raci A., eski eşini ve kızları Burçin ile Cansu'yu yanında getirdiği silahla vurarak öldürdü. O sırada ekmek almaya giden Raci A.'nın iki oğlu Emre Can ve Ferdi A. eve geldiklerinde anne ve kız kardeşlerinin cesetleri ile karşılaştı. Babalarının silahla kaçtığını gören iki çocuk durumu polise bildirdi. Silahla cadde ortasında intihara kalkışan zanlı, sağa sola ateş açmaya başladı. Özel Harekat Polisi tarafından zanlı elinden vurularak etkisiz hale getirildi. Anne ve kızlarının cenazesi olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Evden cenazelerin çıkarıldığını gören Gülçin Karabıyık'ın yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Öldürülen kadının kocasının kardeşinin kızı olduğunu belirten Naime Akyar, "Gölbaşından tanıdığımız biri aradı. Hilalkent'te kavga var mı dedi. Kocası Raci isminde biri kızları ile karısını öldürmüş dedi. Nasıl Raci ismini duyduysam görümcemin kızının kocası dedim. Çıktık geldik, neden oldu bilmiyoruz. Oğulları da evdeymiş" diye konuştu.

Öldürülen Gülçin Karabıyık'ın bir yakını ise, "Devlet duy sesimi kadınlarımız ölüyor. Televizyonda görüp ağlıyordum. Bu da benim görümcem. Kocası yüzünden gidip gelmezdik. Babası koruyordu onu" dedi.

Yapılan ilk otopsi raporuna göre Gülçin Karabıyık'ın sırtına 2 mermi, Cansu A.'nın sırtına 3 mermi, Burçin A.'nın sağ göğüs altına bir mermi darbesiyle öldüğü belirtildi. - ERZURUM

Erzurum, Otopsi, Özbağ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için Adli Tıpa götürüldü - Son Dakika


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