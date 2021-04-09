Vurularak öldürülen çoban köpeğinin başında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Vurularak öldürülen çoban köpeğinin başında gözyaşlarına boğuldu

09.04.2021 20:46

Vurularak öldürülen çoban köpeğinin başında gözyaşlarına boğuldu Tabancayla vurulan çoban köpeği olay yerinde öldü, köpek sahipleri feryat etti Köpeğini vurup öldüren şüpheliyi takip edip uzaklaşırken cep telefonuyla görüntüsünü aldı Köpeği vuran şüpheli jandarma tarafından gözaltına...

Vurularak öldürülen çoban köpeğinin başında gözyaşlarına boğuldu

Tabancayla vurulan çoban köpeği olay yerinde öldü, köpek sahipleri feryat etti

Köpeğini vurup öldüren şüpheliyi takip edip uzaklaşırken cep telefonuyla görüntüsünü aldı

Köpeği vuran şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'da otlamakta olan koyunların başındaki çoban köpeği, tabanca ile vurularak öldürüldü. Köpeğinin cansız bedenini kucağına alan sahibi Ali İhsan Şenol, Kangal kırması köpeğinin başında uzun süre gözyaşı döktü. Köpeği tabanca ile vuran kişinin emekli polis olduğu, jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Olay, Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi ile Salkımevler Mahallesi arasında bulunan Ilısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla geçimini sağlayan Ali İhsan Şenol kiralayarak ekin ektiği arazide aynı zamanda koyunlarını otlatıyordu. Koyunların başında Ali İhsan Şenol'un oğlu Hasan Şenol bulunduğu sırada koyunların bulunduğu yere gelen ve adının Ahmet Gülmez olduğu belirlenen şahıs, sürünün başında bulunan çoban köpeğine tabanca ile ateş etti. 2.5 yaşındaki Kangal kırması köpek olay yerinde öldü. Olayın ardından hızla olay yerinden ayrılan Ahmet Durmaz'ı evine kadar takip eden Hasan Şenol, aynı zamanda cep telefonuyla da kaçma anını kaydetti.

Ölen köpeğini kucağına alıp gözyaşlarına boğuldu

Köpeğin öldürüldüğünü haber alan Ali İhsan Şenol, köpeğinin cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Köpeğinin başına oturarak kucağına alan Şenol, köpeğinin başında uzun süre gözyaşı döktü. Olay yerine gelen Ali İhsan Şenol'un eşi Fatma Şenol, feryatlar içerisinde köpeğini vuran kişinin yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Köpeklerinin çok değerli olduğunu söyleyen Şenol "bizim elimiz ayağımızdı. Koyunlarımızın bekçisiydi. Yaylaya götürüp getirirdi. Bunu vuran insan olamaz" diye konuştu.

Köpeğimi gözümün önünde öldürdü

Olay sırasında sürüyü otlatan Hasan Şenol, emekli polis olduğunu söyleyen kişinin sürünün yanına geldiğinde köpeğin sürüyü korumak amaçlı havladığını, şahsın belinden tabanca çıkararak ateş ettiğini belirterek "Tereddüt etmeden ateş etti. Ben yanına doğru yürüyünce bana da sıkacağını söyledi. Sonra arkasını dönüp gitti. Bende takip ettim ve cep telefonu ile kaçışını kaydettim" dedi.

Köpeklerinin Kangal kırması olduğunu belirten Şenol "15 günlükken bize geldi ve çoban köpeği olarak yetiştirdik. Şu an 2.5 yaşındaydı. Yaylada tek başına sürüyü yönetirdi. Böyle bir çoban köpeği bulunmaz" dedi.

Taraflar hakkında işlem yapıldı

Köpeği tabanca ile vurduğu iddia edilen emekli polis Ahmet G., jandarma tarafından Salkımevler Mahallesindeki evinde gözaltına alındı. İfadesinde kekik toplamak için evinden çıktığını, kekik toplarken köpeğin havlayarak üzerine gelmesi üzerine korkutmak amacıyla tabancasını çıkardığını, üzerine gelmeye devam edince ateş ettiğini belirten Ahmet G., öldürmek gibi bir amacının olmadığını ileri sürdü. Ahmet G., olayın ardından evine gelip kendisine vuran ve evinin camını kıran köpek sahiplerinden şikayetçi oldu. Jandarmanın köpeği öldüren Ahmet G. hakkında mala zarar verme, tehdit-hakaret suçlarından, sürü sahipleri hakkında da mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından yasal işlem yaptığı bildirildi.

Vurularak öldürülen çoban köpeğinin başında gözyaşlarına boğuldu
Vurularak öldürülen çoban köpeğinin başında gözyaşlarına boğuldu
Vurularak öldürülen çoban köpeğinin başında gözyaşlarına boğuldu
Vurularak öldürülen çoban köpeğinin başında gözyaşlarına boğuldu

Jandarma, Köpek, Silah, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vurularak öldürülen çoban köpeğinin başında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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