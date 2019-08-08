Son Dakika Haberleri: Vurulduktan sonra yürüteç yapılan köpek, hayata tutunamadı
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Vurulduktan sonra yürüteç yapılan köpek, hayata tutunamadı

2 saat önce

EDİRNE'de tüfekle vurulduktan sonra felç kalan ve yürüteç yapılan Boz isimli köpek, hastalık nedeniyle öldü.

Vurulduktan sonra yürüteç yapılan köpek, hayata tutunamadı, System.String[]
EDİRNE'de tüfekle vurulduktan sonra felç kalan ve yürüteç yapılan Boz isimli köpek, hastalık nedeniyle öldü.
Edirne Sanayi Sitesi esnafının 5 yıl önce sahiplendiği ve kulübe yaptırarak barınmasını sağladığı 'Boz' isimli köpek, tüfekle vurulması nedeniyle felç kaldı. Esnaf, Boz için pazar sepetinden yürüteç yaptı. Ancak bu yürüteç işe yaramadı. Bunun üzerine devreye giren üniversite öğrencileri, Boz'a su borularından ikinci bir yürüteç yaptı. Yürüteçle hayata tutunan Boz'dan dün sabah üzücü haber geldi. Boz, yakalandığı hastalık nedeniyle öldü.
Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi İbrahim Dönmez, Boz'un hayat dolu ve neşeli bir köpek olduğunu ifade ederek, ölüm haberinin kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Dönmez, "Boz yaklaşık 4 yıldır felçle yaşamaya çalışıyordu. Çok mutluydu ve neşe doluydu ama ne yazık ki hastalıktan öldüğü haberini aldık. Bu bizi çok üzdü. Boz engelli olmasına rağmen çok neşe dolu, heyecanlı bir candı" dedi.
Dönmez, "Boz'a birkaç kez yürüteç denendi. Bir kere kendi sahipleri pazar sepetinden yürüteç yaptı. Biraz kilolu olduğu için olmadı. Bunun üzerine üniversitedeki gençler su borusundan yürüteç yaptı. Bunu Boz çok sevdi, yürüteciyle çok iyiydi. Koşabiliyordu, oyunlar oynayabiliyordu" diye konuştu.



Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:50 Kaynak: DHA
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