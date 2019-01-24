Son Dakika Haberleri: Vurup Yaraladıkları Adamı, Geri Dönüp Hastaneye Götürdüler

Vurup Yaraladıkları Adamı, Geri Dönüp Hastaneye Götürdüler

32 dakika önce

Bursa'da 3 kişi, tartıştıkları Hasan Şahin'i (41), tabancayla vurdu.

Vurup Yaraladıkları Adamı, Geri Dönüp Hastaneye Götürdüler, System.String[]
Bursa'da 3 kişi, tartıştıkları Hasan Şahin'i (41), tabancayla vurdu. Otomobille olay yerinden uzaklaşan şüpheliler, bir süre sonra dönüp yaralı Şahin'i alarak hastaneye götürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şüphelilerden biri yakalandı.

Kent merkezinde dün gece 5 kişi, kendi aralarında tartışmaya başladı. Bir süre sonra bu kişilerden 3'ü araca bindi. Araçtakilerden biri, hareket etmeden önce, aracın yanında kendileriyle tartışan Hasan Şahin'i (41) tabancayla vurdu. Şahin acı içerisinde yere yığılırken, şüpheliler, otomobille kaçtı. Kısa süre sonra olay yerine dönen şüpheliler, Şahin'i otomobile alıp, özel hastaneye götürülüp, bıraktı. Ameliyat edilen Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hasan Şahin'i vuran saldırganlardan biri gözaltına alınırken, diğer 2 kişinin arandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:19 Kaynak: DHA

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