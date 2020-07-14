Vuslat Derneği, 4 kıta ve 20 ülkede kurban kesimi yapacak - Son Dakika

Vuslat Derneği, 4 kıta ve 20 ülkede kurban kesimi yapacak

Vuslat Derneği, bu yıl 4 kıtada, 20 ülkede kurban organizasyonları düzenleyecek.

Vuslat Derneği, bu yıl 4 kıtada, 20 ülkede kurban organizasyonları düzenleyecek.

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecine rağmen bu sene de birçok ülkede gerçekleşecek kurban kesimiyle "İyiliğe Kurban Olsun" denilerek mazlumlar sevindirilecek.

Türkiye'deki bağışçılarının kurbanları 20 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ikram edilecek.

Organizasyonun yapılacağı ülkelerde, Vuslat Derneği ekiplerince seçilen ve veteriner kontrolünden geçirilerek belirlenen büyükbaş kurbanlıklar Kurban Bayramı'nın ilk günü kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Dernek, kurbanların kesilmesiyle birlikte bağışçılarını mesaj ve telefonla arayarak bilgilendirecek, kesilen tüm kurbanların video kayıtları daha sonra bağışçılara ulaştırılacak.

Bağışçıların vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanları yurt dışında 600, yurt içinde ise 1600 lira bedelle kesilen kurbanlar, ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra yetimlere ve ilim talebelerine dağıtılacak.

Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş, Somali'den Nijerya'ya, Sri Lanka'dan Bangladeş'e, Peru'dan Kudüs ve Yemen'e dünyanın dört bir yanında muhtaçları sevindireceklerini belirterek, "Ay yıldızlı bayrağımız gölgesinde senelerdir bağışçılarımızın duyduğu güvenle on binlerce kurban emanetini hakkıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, derneğin internet sitesinde online olarak ya da banka hesapları üzerinden kurban bağışında bulunabilecek.

Kurban Bayramı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vuslat Derneği, 4 kıta ve 20 ülkede kurban kesimi yapacak - Son Dakika
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