Vuslat Derneği hangi cemaate bağlı? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Vuslat Derneği hangi cemaate bağlı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt içinde ve yurt dışında insani yardım, eğitim ve sosyal destek çalışmaları yürüten Vuslat Derneği’nin herhangi bir cemaat, siyasi parti veya ideolojik yapıyla bağlantısının bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Derneğin kurumsal açıklamalarına göre Vuslat Derneği, herhangi bir cemaat ya da siyasi oluşuma bağlı olmadan faaliyetlerini sürdüren bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul merkezli faaliyet gösteren dernek; insani yardım, eğitim, yetim destekleri, su kuyuları, kurban, gıda, sağlık, barınma ve acil yardım başta olmak üzere farklı alanlarda Türkiye’de ve yurt dışında projeler gerçekleştiriyor.

VUSLAT DERNEĞİ KİME BAĞLI?

Vuslat Derneği’nin kurumsal açıklamalarında herhangi bir ideolojik hareket, siyasi parti veya cemaate bağlı olmadığı belirtiliyor. Türk hukuk sistemi içerisinde faaliyet gösteren bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan dernek, çalışmalarını kendi tüzüğü ve yönetim organları doğrultusunda sürdürüyor.

Derneğin yönetim kurulu başkanlığını Selçuk Taştan yürütüyor. Yönetim kurulu ise genel kurul tarafından belirlenen isimlerden oluşuyor. Kuruluşun çalışmalarının finansmanı ağırlıklı olarak bağışçı ve gönüllülerin destekleriyle sağlanıyor.

Dernek, çalışma anlayışını İslam medeniyetindeki vakıf ve yardımlaşma kültürü üzerine temellendirirken, insani yardım faaliyetlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı ve eğitim çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

VUSLAT DERNEĞİ HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİYOR?

Vuslat Derneği’nin faaliyetleri insani yardım ve eğitim başta olmak üzere geniş bir çalışma alanını kapsıyor. Kurum, olağan dönemlerde ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarına yönelik projeler yürütürken savaş, doğal afet ve insani krizlerin yaşandığı bölgelerde acil yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Derneğin başlıca çalışma alanları arasında yetim destekleri, hafızlık ve İslami ilimler eğitimi, su kuyusu projeleri, gıda ve sıcak yemek yardımları, kurban organizasyonları, Ramazan çalışmaları, cami ve yetimhane yapılarının inşası, sağlık ve barınma destekleri ile ihtiyaç sahiplerine ve mültecilere yönelik yardım programları bulunuyor.

Afet ve olağanüstü durumlarda ise gıda, su, barınma ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik saha çalışmaları yürütülüyor.

VUSLAT DERNEĞİ HANGİ ÜLKELERDE ÇALIŞIYOR?

Vuslat Derneği, Türkiye’nin yanı sıra Afrika, Asya ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı coğrafyalarda insani yardım ve eğitim projeleri gerçekleştiriyor. Kurumun güncel kurumsal bilgilerinde çalışmaların 81 il ve 30 ülkeye ulaştığı belirtiliyor.

Yurt dışındaki faaliyetler, bölgenin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Bazı ülkelerde temiz suya erişim amacıyla su kuyuları açılırken bazı bölgelerde gıda, kurban, eğitim, yetim, sağlık ve acil yardım projeleri uygulanıyor.

Savaş ve insani krizlerin yaşandığı bölgelerde ise dönemsel ihtiyaçlara göre gıda, sıcak yemek, temiz su, barınma ve temel yaşam malzemelerinin ulaştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

YURT DIŞINDAKİ YARDIM ÇALIŞMALARI NASIL DENETLENİYOR?

Yurt dışında gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinde saha takibi ve raporlama süreci uygulanıyor. Vuslat Derneği’nin açıkladığı bilgilere göre projelerin bir bölümü doğrudan dernek görevlileri tarafından takip edilirken, bazı çalışmalar faaliyet gösterilen ülkeyi ve bölgeyi tanıyan partner kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülüyor.

Gerçekleştirilen projelerle ilgili saha raporları hazırlanıyor ve faaliyetlerin planlanan amaç doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği takip ediliyor.

Dernek ayrıca isteyen bağışçıların, masraflarını kendileri karşılamaları şartıyla yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde gözlemleyebileceğini belirtiyor.

Mali ve idari denetim tarafında ise derneğin faaliyetleri ilgili resmî kurumların denetimine tabi bulunuyor. Dernek tüzüğünde de iç denetimin genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından gerçekleştirilebileceği, ayrıca bağımsız denetim kuruluşlarından hizmet alınabileceği hüküm altına alınıyor.

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILIYOR MU?

Vuslat Derneği, faaliyetlerinin ve mali hareketlerinin ilgili kamu kurumlarının yanı sıra bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlendiğini belirtiyor.

Şeffaflık kapsamında derneğin internet sitesinde kurumsal belgeler, gelir-gider tabloları, raporlar ve bağımsız denetime ilişkin bölümler bulunuyor. Bu alanlar üzerinden kurumun mali yapısı ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin çeşitli bilgilere erişilebiliyor.

Dernek tüzüğünde de mali ve idari denetime ilişkin hükümler açık şekilde yer alıyor. Buna göre denetim kurulu; derneğin faaliyetlerinin tüzükte belirtilen amaçlara uygunluğunu, defter ve kayıtların mevzuata uygun tutulup tutulmadığını bir yılı aşmayan aralıklarla inceliyor ve sonuçlarını raporlayarak yönetim kuruluna ve genel kurula sunuyor.

Vuslat Derneği, bu yapısıyla herhangi bir cemaat veya siyasi oluşuma bağlı olmadan; bağışçı ve gönüllülerin desteğiyle insani yardım ve eğitim çalışmalarını Türkiye’de ve farklı ülkelerde sürdüren bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Hizb-i İslami PartisiSivil ToplumCemaatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için... Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Kız yurdunda tecavüz dehşeti Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti Başına gelenler kan dondurdu İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu İkisi de idam edildi Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi
Ambulansla getirilen anne, 5 yaşındaki kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu Ambulansla getirilen anne, 5 yaşındaki kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi Yürek yakan görüntüler 5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
15:49
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
15:49
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
13:52
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için...
Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 18:30:06. #7.13#
SON DAKİKA: Vuslat Derneği hangi cemaate bağlı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei