Vuslat Derneği hangi cemaate bağlı?

İstanbul merkezli faaliyet gösteren dernek; insani yardım, eğitim, yetim destekleri, su kuyuları, kurban, gıda, sağlık, barınma ve acil yardım başta olmak üzere farklı alanlarda Türkiye’de ve yurt dışında projeler gerçekleştiriyor.

VUSLAT DERNEĞİ KİME BAĞLI?

Vuslat Derneği’nin kurumsal açıklamalarında herhangi bir ideolojik hareket, siyasi parti veya cemaate bağlı olmadığı belirtiliyor. Türk hukuk sistemi içerisinde faaliyet gösteren bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan dernek, çalışmalarını kendi tüzüğü ve yönetim organları doğrultusunda sürdürüyor.

Derneğin yönetim kurulu başkanlığını Selçuk Taştan yürütüyor. Yönetim kurulu ise genel kurul tarafından belirlenen isimlerden oluşuyor. Kuruluşun çalışmalarının finansmanı ağırlıklı olarak bağışçı ve gönüllülerin destekleriyle sağlanıyor.

Dernek, çalışma anlayışını İslam medeniyetindeki vakıf ve yardımlaşma kültürü üzerine temellendirirken, insani yardım faaliyetlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı ve eğitim çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

VUSLAT DERNEĞİ HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİYOR?

Vuslat Derneği’nin faaliyetleri insani yardım ve eğitim başta olmak üzere geniş bir çalışma alanını kapsıyor. Kurum, olağan dönemlerde ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarına yönelik projeler yürütürken savaş, doğal afet ve insani krizlerin yaşandığı bölgelerde acil yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Derneğin başlıca çalışma alanları arasında yetim destekleri, hafızlık ve İslami ilimler eğitimi, su kuyusu projeleri, gıda ve sıcak yemek yardımları, kurban organizasyonları, Ramazan çalışmaları, cami ve yetimhane yapılarının inşası, sağlık ve barınma destekleri ile ihtiyaç sahiplerine ve mültecilere yönelik yardım programları bulunuyor.

Afet ve olağanüstü durumlarda ise gıda, su, barınma ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik saha çalışmaları yürütülüyor.

VUSLAT DERNEĞİ HANGİ ÜLKELERDE ÇALIŞIYOR?

Vuslat Derneği, Türkiye’nin yanı sıra Afrika, Asya ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı coğrafyalarda insani yardım ve eğitim projeleri gerçekleştiriyor. Kurumun güncel kurumsal bilgilerinde çalışmaların 81 il ve 30 ülkeye ulaştığı belirtiliyor.

Yurt dışındaki faaliyetler, bölgenin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Bazı ülkelerde temiz suya erişim amacıyla su kuyuları açılırken bazı bölgelerde gıda, kurban, eğitim, yetim, sağlık ve acil yardım projeleri uygulanıyor.

Savaş ve insani krizlerin yaşandığı bölgelerde ise dönemsel ihtiyaçlara göre gıda, sıcak yemek, temiz su, barınma ve temel yaşam malzemelerinin ulaştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

YURT DIŞINDAKİ YARDIM ÇALIŞMALARI NASIL DENETLENİYOR?

Yurt dışında gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinde saha takibi ve raporlama süreci uygulanıyor. Vuslat Derneği’nin açıkladığı bilgilere göre projelerin bir bölümü doğrudan dernek görevlileri tarafından takip edilirken, bazı çalışmalar faaliyet gösterilen ülkeyi ve bölgeyi tanıyan partner kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülüyor.

Gerçekleştirilen projelerle ilgili saha raporları hazırlanıyor ve faaliyetlerin planlanan amaç doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği takip ediliyor.

Dernek ayrıca isteyen bağışçıların, masraflarını kendileri karşılamaları şartıyla yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde gözlemleyebileceğini belirtiyor.

Mali ve idari denetim tarafında ise derneğin faaliyetleri ilgili resmî kurumların denetimine tabi bulunuyor. Dernek tüzüğünde de iç denetimin genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından gerçekleştirilebileceği, ayrıca bağımsız denetim kuruluşlarından hizmet alınabileceği hüküm altına alınıyor.

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILIYOR MU?

Vuslat Derneği, faaliyetlerinin ve mali hareketlerinin ilgili kamu kurumlarının yanı sıra bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlendiğini belirtiyor.

Şeffaflık kapsamında derneğin internet sitesinde kurumsal belgeler, gelir-gider tabloları, raporlar ve bağımsız denetime ilişkin bölümler bulunuyor. Bu alanlar üzerinden kurumun mali yapısı ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin çeşitli bilgilere erişilebiliyor.

Dernek tüzüğünde de mali ve idari denetime ilişkin hükümler açık şekilde yer alıyor. Buna göre denetim kurulu; derneğin faaliyetlerinin tüzükte belirtilen amaçlara uygunluğunu, defter ve kayıtların mevzuata uygun tutulup tutulmadığını bir yılı aşmayan aralıklarla inceliyor ve sonuçlarını raporlayarak yönetim kuruluna ve genel kurula sunuyor.

Vuslat Derneği, bu yapısıyla herhangi bir cemaat veya siyasi oluşuma bağlı olmadan; bağışçı ve gönüllülerin desteğiyle insani yardım ve eğitim çalışmalarını Türkiye’de ve farklı ülkelerde sürdüren bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.