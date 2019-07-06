Son Dakika Haberleri: Vuslat Derneği Kurban bağışlarını ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor
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Vuslat Derneği Kurban bağışlarını ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor

9 dakika önce

Vuslat Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine iletecek.

Vuslat Derneği Kurban bağışlarını ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor, System.String[]
Vuslat Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine iletecek. Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir köşesinde insani yardım ve ilmi faaliyetlerini büyük bir azimle sürdüren dernek, 20 ülke 3 kıtada kurban bağışlarını mazlumlara ulaştıracak.

Yurtiçi kurban bağışı kampanyasına katılmak isteyen hayırseverler, 1000 TL hisse bedeli karşılığında kurban bağışlarını ileterek, ihtiyaç sahiplerinin ve ilim talebelerinin sofralarına katkı sağlayacak. Afrika ve Asya'nın açlık ile mücadele eden bölgelerinde mazlumlara umut olmak isteyen hayırseverler ise 600 TL hisse bedeli karşılığında hayırlarını iletebilecekler. Vuslat Derneği kurban bağışlarına ait kesim videolarını hayır sahiplerine, kesim akabinde iletecek.

Vuslat Derneği'nin genel koordinatörü Cüneyt Süleymanoğlu, "Kurban biz müslümanlar için hem bir ibadet, hem de kalben Allah'a yakınlaşmak demek. Allah'a yakınlaşırken mümin kardeşimiz ile de gönül köprüleri kurmak demek. Her sene "İyiliğe kurban olsun!" diyen hayırseverlerimizin kıymetli desteklerini ihtiyaç sahipleri ve mazlumlar ile buluşturuyoruz. Ülkemiz dahil 20 ülke 3 kıtaya kurban bağışlarını ulaştırıyoruz. Hedefimiz kurulan gönül köprülerinin, iyiliklerin sayısını arttırmak" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:05 Kaynak: İHA
Türkiye, Güncel
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