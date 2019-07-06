Vuslat Derneği Kurban bağışlarını ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi

Türkiye'de alkol AB'ye göre yüzde 63 daha pahalı

Kurban kesecekler dikkat! Bu kurallara uymayanlara 72 bin TL'ye kadar ceza kesilecek