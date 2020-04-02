Vuslat Derneği'nden sağlık çalışanlarına vitamin desteği - Son Dakika

Vuslat Derneği, İstanbul genelinde başlattığı proje kapsamında koronavirüs salgınıyla özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına meyve paketi dağıtarak vitamin desteği sağlıyor.

Konuya ilişkin dernekten yapılan açıklamada, tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de etkisini gösteren yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle fedakarca çalışan sağlık personeline bir desteğin de Vuslat Derneği'nden geldiği belirtildi.

Açıklamada hazırlanan taze meyve paketlerinin sağlık çalışanlarına ulaştırıldığı belirtilerek, "Her zamankinden daha çok mesai harcayan ve kendi sağlığından ödün vererek gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları, Vuslat Derneği'nin meyve paketi dağıtımı sayesinde böyle zor bir dönemde hatırlandıklarını ve destek bulduklarını görünce çok mutlu olduklarını ifade ediyor." denildi.

Derneğin, İstanbul genelinde başlattığı projeyi kısa sürede başka illerde de hayata geçirmeyi hedeflediği kaydedildi.