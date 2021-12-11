Vuslat Derneği Nijerya'da 106 su kuyusu açtı - Son Dakika

Vuslat Derneği Nijerya'da 106 su kuyusu açtı

Vuslat Derneği, Nijerya'da 106 su kuyusu açarak bölge halkının kullanımına sundu.

Vuslat Derneği, Nijerya'da 106 su kuyusu açarak bölge halkının kullanımına sundu. Vuslat Derneği'nden yapılan açıklamada, çeşitli insani krizlerin yaşandığı ülkede, derneğin su kuyusu projelerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarının yanı sıra, temel ihtiyaç maddelerinin eksikliği ve susuzluk gibi çeşitli sorunlar yaşanan eyaletlerden Borno'da açılan su kuyuları sayesinde, bölge halkının temiz içme suyuna erişiminin sağlandığı aktarıldı. Açıklamada, hayırseverlerin su kuyusu yardım kampanyasına, "www.vuslat.org.tr" internet sitesinden, dernek genel merkezinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 659 28 80" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabileceği kaydedildi.

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