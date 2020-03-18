Vuslat Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ekmek yardımı - Son Dakika
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Vuslat Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ekmek yardımı

6 saat önce

Vuslat Derneği, ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere günlük ekmek yardımında bulunuyor.

Vuslat Derneğinden ihtiyaç sahiplerine ekmek yardımı, System.String[]

Vuslat Derneği, ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere günlük ekmek yardımında bulunuyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, STK ekipleri, yaz-kış demeden her gün 5 bin ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İlk olarak İstanbul ve Erzurum'da başlayan ekmek dağıtımı, yurdun diğer illerinde de devam ediyor.

Dernek, ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu bölgelerdeki hayırsever fırın sahipleriyle anlaşarak yardımları gerçekleştiriyor.

"Eğer tadını bilirseniz, ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir" sloganıyla düzenlenen kampanyada yeni hedef ise günde 10 bin ekmek yardımı yaparak ihtiyaç sahiplerini ve öğrencileri sevindirmek.

Bu arada, derneğin web adresinde yer alan "bağış yap" alanından ya da cep telefonundan "Ekmek" yazıp kısa mesajla 6067'ye göndererek derneğe bağışta bulunulabiliyor. Her kısa mesajın bedeli ise 10 lira.

İstanbul, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:12 Kaynak: AA

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