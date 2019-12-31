Vuslat Derneğinden ücretsiz giyim mağazası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vuslat Derneğinden ücretsiz giyim mağazası - Son Dakika

Vuslat Derneğinden ücretsiz giyim mağazası

6 saat önce

Vuslat Derneği, Yetim Vakfı ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında, Hatay Reyhanlı Eğitim Köyü'nde 950 yetim çocuğun faydalanabileceği ücretsiz giyim mağazası açtı.

Vuslat Derneğinden ücretsiz giyim mağazası, System.String[]

Vuslat Derneği, Yetim Vakfı ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında, Hatay Reyhanlı Eğitim Köyü'nde 950 yetim çocuğun faydalanabileceği ücretsiz giyim mağazası açtı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yurt içi ve dışında yardım ve eğitim çalışmaları yürüten derneğin, korunmaya ihtiyacı olan bireyler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmaları yürüten Yetim Vakfıyla iş birliği protokolü imzaladığı belirtildi.

Protokol çerçevesinde, Yetim Vakfına bağlı Hatay Reyhanlı Eğitim Köyü'nde, yetim çocukların ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu giysilerin ücretsiz dağıtılacağı bir mağaza açıldığı vurgulanan açıklamada, dernek bağışçılarından temin edilen kullanılmamış giysilerin yer aldığı mağazada 14 binden fazla ürün yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş, havaların soğuduğunu ve birçok çocuğun düzgün bir kışlık kıyafetinin olmadığını dile getirerek, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu dile getirdi.

Keleş, "Savaşın acımasızlığının en büyük kurbanı olan bu yetim yavrularımız bizler için imtihan sebebi. İnsanlığımız gereği ve Peygamber Efendimizin bir vücudun azaları gibi olunması gerektiğini ifade ettiği bu münasebetimizin insanlık adına büyük bir adım olduğu kanaatindeyim. Bağışçılarımızdan Rabbim razı olsun, bizler çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yetim Vakfı Genel Başkanı Mehmet Gülsatar ise katkılarından dolayı Vuslat Derneğine teşekkür ederek, Eğitim Köyü'ndeki yetim çocukların el emeği ürünlerinden bazılarını dernek temsilcilerine armağan etti.

Reyhanlı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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