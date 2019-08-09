Son Dakika Haberleri: Vuslat gazetesinden "Memleketim" eki
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Vuslat gazetesinden "Memleketim" eki

1 saat önce

Vuslat Gazetesi'nin ücretsiz eki "Memleketim" yayın hayatına başladı.

Vuslat gazetesinden
Vuslat Gazetesi'nin ücretsiz eki "Memleketim" yayın hayatına başladı. "Memleketim" ekinin ilk sayısı bugün yayınlandı.

Hayata geçirdiği hizmetleri ses getiren, ilçesinin ve şehrinin geleceği adına örnek projeler hayata geçiren belediye başkanları ve siyasi aktörler "Memleketim" ekinde yer alacak. Malatya ekonomisine katkı sunan, üretim ve istihdam alanında adından söz ettiren firmalar ve iş adamlarına "Memleketim" ekinde söz hakkı verilecek. Malatya'nın dinamikleri, Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler, vakıflar kısacası bu şehre katkı sunan her kurum ve kuruluş kendisine "Memleketim" ekinde yer bulacak.

Belli periyotlarla yayınlanacak olan "Memleketim" eki tüm Malatya'ya ücretsiz olarak dağıtılacak. - MALATYA
Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:12 Kaynak: İHA
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