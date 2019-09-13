Son Dakika Haberleri: "Vuslat"ın ikinci sezonu 16 Eylül'de izleyiciyle buluşacak
Son Dakika Güncel Haber

"Vuslat"ın ikinci sezonu 16 Eylül'de izleyiciyle buluşacak

1 saat önce

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Vuslat" adlı dizinin ikinci sezonu izleyiciyle buluşacak.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Vuslat" adlı dizinin ikinci sezonu izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı dizinin 21. bölümü 16 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Geçen sezon aile geçmişlerinin gölgesinde yolları kesişen Aziz ve Feride'nin aşklarını konu alan yapımın ikinci sezonu da merakla izlenecek.

Yapımcılığını A23 Medya'nın, yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği, "Vuslat"ın senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

Aşkın hasretle bekleyişe dönüşeceği yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak dizinin senaryosu, İbn Arabi'nin Satranc-ı Urefa'sı yani Ariflerin Satrancı oyunundan ve bu oyundaki "İnsan-ı Kamil" olma yolculuğundan ilham alıyor.

Dizinin oyuncuları arasında ayrıca Ümit Kantarcılar, Gamze Süner Atay, Murat Karasu, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Osman Alkaş, Nurhan Özenen, Gözde Kaya, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Hikmet Körmükçü gibi isimler de bulunuyor.

Kadir Doğulu, Mehmet Özgür, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 13 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Eşlerine not bırakıp, PUBG oyununda tanıştıkları kişi ile kaçan kız kardeşler: Pişmanız, kandırıldık Hdp önündeki eylemde 11'inci gün; aile sayısı 28 oldu Bu sene palamut az çıkınca fiyatı 7'ye katlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 16:01:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Vuslat"ın ikinci sezonu 16 Eylül'de izleyiciyle buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]