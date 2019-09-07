Son Dakika Haberleri: Vuslat'ın yayın tarihi belli oldu
Son Dakika Güncel Haber

Vuslat'ın yayın tarihi belli oldu

56 dakika önce

TRT1'in sevilen dizisi "Vuslat" 16 Eylül Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor.

Vuslat'ın yayın tarihi belli oldu, System.String[]

TRT 1'in başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Ümit Kantarcılar ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı; kadrosunda Baran Bölükbaşı, Pelin Uluksar, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Gözde Kaya gibi önemli isimlerin yer aldığı Vuslat, 16 Eylül Pazartesi akşamı saat 20:00'de yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Yapımcılığını A23 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu ve senaryosunu Betül Yağsağan kaleme aldığı Vuslat'ın ikinci sezon ilk bölüm fragmanı da büyük beğeni topladı.

Vuslat etkileyici hikayesiyle, 16 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1'de.

"Vuslat" Hakkında

İbn Arabi' nin, hayatla iç içe olarak da ifade edebileceğimiz Satranc-ı Urefa'sı yani Ariflerin Satrancı oyunu, Vuslat'ın temelini oluşturur. Bu oyun, kişinin "İnsan-ı Kâmil" olma yolculuğudur. Oyun 101 basamaktan oluşur ve her basamağındaki maddeler, "iyi insan" olma adımında karşılaşılan değerleri temsil eder. Bu oyundaki menziller, Aziz'in olduğu kadar izleyicilerin de yoludur.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:09 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ta tüyleri diken diken eden anlar! Atatürk, halka seslendi
Hindistan, Ay'a inen dördüncü ülke olma şansını kıl payı kaçırdı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim yılına ilişkin tedbirleri açıkladı Abdullah avcı: büyük aşklar böyle başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 15:05:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vuslat'ın yayın tarihi belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]