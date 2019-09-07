Vuslat'ın yayın tarihi belli oldu

TRT 1'in başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Ümit Kantarcılar ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı; kadrosunda Baran Bölükbaşı, Pelin Uluksar, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Gözde Kaya gibi önemli isimlerin yer aldığı Vuslat, 16 Eylül Pazartesi akşamı saat 20:00'de yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Yapımcılığını A23 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu ve senaryosunu Betül Yağsağan kaleme aldığı Vuslat'ın ikinci sezon ilk bölüm fragmanı da büyük beğeni topladı.

Vuslat etkileyici hikayesiyle, 16 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1'de.

"Vuslat" Hakkında

İbn Arabi' nin, hayatla iç içe olarak da ifade edebileceğimiz Satranc-ı Urefa'sı yani Ariflerin Satrancı oyunu, Vuslat'ın temelini oluşturur. Bu oyun, kişinin "İnsan-ı Kâmil" olma yolculuğudur. Oyun 101 basamaktan oluşur ve her basamağındaki maddeler, "iyi insan" olma adımında karşılaşılan değerleri temsil eder. Bu oyundaki menziller, Aziz'in olduğu kadar izleyicilerin de yoludur.