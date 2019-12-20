Vuslatın 746. yılında Mevlana anıldı - Son Dakika
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Vuslatın 746. yılında Mevlana anıldı

6 saat önce

Kağıthane Belediyesi, vefatının 746. yılında Mevlana'yı andı.

Vuslatın 746. yılında Mevlana anıldı, System.String[]

Kağıthane Belediyesi, vefatının 746. yılında Mevlana'yı andı. Mevlana'nın vuslata erişini simgeleyen Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Sultan Selim Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kağıthaneli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Emre Ermiş'in sahne aldığı gecede Hz. Mevlana ve Yunus Emre gibi tasavvufun simge isimlerinin şiirlerinin bestelendiği eserler seslendirildi. Gecede Hz. Mevlana'nın sözleri ve hayatından kesitler de zaman zaman seyirciyle paylaşıldı. Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Başkan Öztekin, burada yaptığı konuşmad, "Mevlana'nın 'Sevgide çekilen cefada binlerce vefa vardır' sözünden ilham alarak bu şehre hizmet ediyoruz. Kağıthanemize, İstanbulumuza olan vefa duygumuz; bizleri daha çok çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya sevk ediyor. Mevlana'nın öğretileri, üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala anlamını korumakta. Yeni nesillerin de bu anlamı idrak etmelerini sağlamalı, Mevlana'yı anlatmalı, öğretilerini yaşatmalıyız. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi. - İSTANBUL

Mevlana Celaleddin Rumi, Kağıthane, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:39 Kaynak: İHA
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