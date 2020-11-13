VW Almanya'daki yatırımlarını artırıyor - Son Dakika

VW Almanya'daki yatırımlarını artırıyor

13.11.2020 22:06
VW Almanya'daki yatırımlarını artırıyor, System.String[]

Alman otomotiv şirketi Volkswagen, Almanya'daki tesislerine 20 milyar euro yatırım yapacak.

Alman otomotiv şirketi Volkswagen, Almanya'daki tesislerine 20 milyar euro yatırım yapacak. Şirket elektrikli araçlar dahil çok sayıda yeni modeli Almanya'da üretme kararı aldı.Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), önümüzdeki beş yıl içinde Almanya'daki fabrikalarına yaklaşık 20 milyar euro yatırım yapacak. Denetleme Kurulu'nca cuma günü onaylanan VW yatırım planlamasına göre Hannover- Wolfsburg merkezli şirket bazı yeni modellerinin üretimini de Almanya'daki tesislerinde gerçekleştirecek.

İşyeri İşçi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada ise sadece şirketin Wolfsburg'daki ana fabrikasına üç milyar euro'dan fazla yatırım yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, Tiguan SUV modelinin daha küçük boyutlardaki yenisi ve Çin'de üretilen Tayron modeline benzer yeni bir büyük SUV modelinin de Wolfsburg'daki tesislerde üretileceği kaydedildi. Açıklamaya göre, Volkswagen ayrıca Golf ana modelinin tüm varyantlarını grup merkezinde bir araya getirecek.

Akülü araç gelişimine büyük yatırım

Yapılan açıklamaya göre şirketin 20 milyar euro'luk yatırımından en büyük payı yaklaşık 4,5 milyar euro ile hafif ticari araçlar alacak. Bu meblağ sadece Hannover'deki merkez tesislere değil, Polonya'daki üretim merkezleri ve Ford ile iş birliğinin genişletilmesine de aktarılacak.

Aynı zamanda elektrikli otobüslerin geliştirilmesi için de VW tarafindan yüklü miktarda bütçe ayrıldı. Passat üretiminin yapıldığı ve yakın zamanda Slovakya Bratislava'ya kaydırılacak olan Emden'deki tesislere bir milyar euro aktarılacak. Üst sınıf elektronik (D-SUV) araçların Hannover'de üretilecek üç yeni modeli için ise 680 milyon euro yatırım yapılacak. Zwickau, Dresden ve Chemnitz'deki tesisler için de 1,2 milyar euro yatırım planlaması gerçekleştirildi. Bu tesislerde elektronik araç üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Şirket ayrıca bünyesindeki tedarik sektörüne de yüklü yatırımlar yapacak. Bu bağlamda Kassel'deki tesise 1,3 milyar euro tahsis edildi. Burada batarya ve hibrit aksamların üretimleri geliştirilecek. Batarya, sistemleri, akslar ve direksiyon sistemlerinin üretildiği Braunschweig'deki tesislere ise 870 milyon euro'dan fazla harcanacak. Akü üretimi yapılan Salzgitter'deki tesis ise yaklaşık 800 milyon euro alacak. Şirketten yapılan planlamaya göre yaklaşık bir milyar euro akü teknolojilerine harcanacak.

dpa/ TY, ET

(c)

VW Almanya'daki yatırımlarını artırıyor

Volkswagen, Yatırım, Almanya, Alman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi VW Almanya'daki yatırımlarını artırıyor - Son Dakika Ekonomi


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