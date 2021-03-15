VW batarya fabrikası için yer ve partner arıyor - Son Dakika

VW batarya fabrikası için yer ve partner arıyor

15.03.2021 22:16
VW batarya fabrikası için yer ve partner arıyor, System.String[]

Volkswagen, elektrikli otomobilleri için batarya hücresi üretiminde gaza basıyor.

Volkswagen, elektrikli otomobilleri için batarya hücresi üretiminde gaza basıyor. VW, 2030'a kadar partner şirketlerle birlikte altı fabrika kurmayı planladığını açıkladı.Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), elektrikli otomobillerde kullanılan batarya hücrelerinin üretimi için Avrupa'da toplam altı fabrika kurmayı planlıyor.

VW Yönetim Kurulunun teknolojiden sorumlu üyesi Thomas Schmall, 2030 yılına kadar partner şirketlerle birlikte Avrupa'da batarya hücresi üretimi yapacak altı fabrika kurmak istediklerini açıkladı. Altı fabrikanın yılda toplam 240 gigawatt saatlik enerji üretmesi planlanıyor.

Maliyetin 12 milyar euroyu bulabileceği tahmin ediliyor

Şirket yatırımların maliyeti ile ilgili ayrıntı vermezken sektörde fabrika başına maliyetin 2 milyar euroyu bulacağı, VW'nin toplamda 12 milyar euro harcayacağı tahmini dile getiriliyor.

Fabrikalardan birinin şirketin Wolfsburg'daki merkezinin yakınında, Aşağı Saksonya eyletindeki Salzgitter kentinde kurulması bekleniyor. Diğer fabrikalar için yer ve partner arayışının sürdüğü ve seçeneklerin değerlendirildiği belirtiliyor.

Batarya otomobilin en pahalı parçası

Elektrikli otomobil üretimindeki artış ve kızışan yarışla birlikte batarya hücrelerinin üretimi şirketler açısından giderek daha önemli hale geliyor. Elektrikli otomobillerin en pahalı parçası olan bataryaları üretmek, şirketin kar marjını da artırıyor.

VW'nin batarya hücre üretiminde maliyetleri düşürmek üzere de plan yaptığı belirtiliyor. Bunun için 2023 yılına kadar VW üretimi elektrikli otomobillerin yüzde 80'inde kullanılabilecek "tek tip hücre" geliştirilmesi hedefleniyor. Yaratıcı üretim metotları ve hammaddelerin geri dönüşümüyle maliyetlerin büyük ölçüde düşürülmesi ve müşteri kitlesinin genişletilmesi amaçlanıyor.

Şarj istasyonlarının sayısı beşe katlanacak

VW'nin, Avrupa'da otomobillerin elektrik ihtiyacını karşılayacak hızlı şarj istasyonlarının sayısını da 2025'e kadar beş kat artırarak 18 bine çıkartmayı planladığı bildirildi. Şarj istasyonları için Birleşik Krallık'tan BP, İspanya'dan Iberdrola ve İtalya'dan Enel şirketleriyle anlaşmalar yapıldığı kaydedildi.

BP ile büyük çoğunluğu Almanya ve Birleşik Krallık'ta olmak üzere yaklaşık 8 bin hızlı şarj istasyonu kurulacağı, ABD ve Çin'de de binlerce istasyon planlandığı belirtiliyor. VW'nin tüm istasyonlar için yaklaşık 400 milyon euroluk harcama planladığı kaydediliyor.

rtr/BK,SSB

(c)

VW batarya fabrikası için yer ve partner arıyor

Volkswagen, Fabrika, Enerji, Alman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi VW batarya fabrikası için yer ve partner arıyor - Son Dakika Ekonomi


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