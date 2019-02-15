Son Dakika Haberleri: Vw Beetle Tarih mi Oluyor?

Vw Beetle Tarih mi Oluyor?

1 saat önce

Kaplumbağa VW'nin modern retro varyasyonu da yolun sonuna geldi.

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Kaplumbağa VW'nin modern retro varyasyonu da yolun sonuna geldi. Beetle'ın 'Final Edition' modeli Kaliforniya'da tanıtıldı. Yine de Beetle'nin ilerde elektrik motoruyla otomobil dünyasına geri dönmesi sürpiz olmaz.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:02 

Kaliforniya, Beetle, Güncel
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