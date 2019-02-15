Vw Beetle Tarih mi Oluyor?
1 saat önce
Kaplumbağa VW'nin modern retro varyasyonu da yolun sonuna geldi.
Kaplumbağa VW'nin modern retro varyasyonu da yolun sonuna geldi. Beetle
'ın 'Final Edition' modeli Kaliforniya
'da tanıtıldı. Yine de Beetle'nin ilerde elektrik motoruyla otomobil dünyasına geri dönmesi sürpiz olmaz.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:02
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