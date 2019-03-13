Son Dakika Haberleri: Vw Bugün Açıkladı: 5 Yılda 7 Bin Kişiyi İşten Çıkaracağız

Vw Bugün Açıkladı: 5 Yılda 7 Bin Kişiyi İşten Çıkaracağız

6 dakika önce

DÜNYA devi Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya dışı pazarlarda yüzde 2.2 daralma yaşaması üzerine hem personel hem de model sayısında azalmaya gideceğini açıkladı.

Vw Bugün Açıkladı: 5 Yılda 7 Bin Kişiyi İşten Çıkaracağız, System.String[]
DÜNYA devi Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya dışı pazarlarda yüzde 2.2 daralma yaşaması üzerine hem personel hem de model sayısında azalmaya gideceğini açıkladı. Şirket yönetimi bugün Wolfsburg'da yaptığı açıklamada, önümüzdeki 5 yıl içinde 7 bin çalışanın işine son verileceğini ve şirket kazancının 2023 yılına kadar yılda 5 milyar 900 milyon Euro artırılacağını duyurdu.

MODEL SAYISI AZALTILIYOR

Volkswagan sadece çalışan sayısını azaltmayacak, model sayısını da düşürecek. Şirket, çalışan ve model sayısını düşürerek ham madde girdisinden tasarruf sağlamak ve otomobillerin dijitalleşmesine yönelik ise yatırımı artırmak istiyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:15 

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