CARMEDYA - Volkswagen Ticari Araç , Caravelle modelinin dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip versiyonunu satışa sundu.Sınıfının 4 tekerlekten çekişli tek modeli olan CaravelleHighline 2.0 lt TDI 199 PS 4Motion Volkswagen Yetkili Satıcıları'nda yerinialdı. Caravelle'in 4Motion sistemi, zorlu arazi koşullarında bile maksimumçekiş ve güvenli sürüş sağlıyor. Arka aksa entegre edilen 4Motion sistemi ön vearka aks arasında gücü en doğru şekilde aktararak aracın daha güvenli veperformanslı olmasını sağlıyor.Hem güçlü, hem ekonomik2.0 litrelik TDI motora sahip Caravelle Highline, 199 PS güçüretirken, 450 Nm tork sağlıyor. Standart olarak 7 ileri DSG şanzımana sahipolan Caravelle Highline 4Motion, 8,5lt birleşik yakıt tüketimiyle ekonomik birsürüş imkanı sunuyor.Highline donanım premium konforCaravelle Highline 2.0 lt TDI üst düzey konfor, güvenlik veperformans özellikleri sunuyor. Caravelle Highline versiyonunda aracın dışdonanımında 17 inc Devonport alüminyum alaşımlı jantlar, ön ve arkada da LEDfarlar buluyor. İç donamında ise kaliteli malzeme ve üst seviye işçilikleayrıcalıklı bir atmosfer yaratıyor. SD kart, AUX-IN, USB ve Bluetooth desteğinesahip 6,33 inç dokunmatik renkli ekrana sahip Composition Media radyo sistemi;araç bilgilerine kolayca ulaşmayı sağlıyor. Geri görüş kamerası sayesinde,aracın arkasındaki alan Composition Media sisteminin ekranından görülebiliyor.Deri kaplı servotronik direksiyon simidi, klimatronik kliması ve Start/Stopözelliği ile Caravelle modellerinde teknolojinin sunduğu konfor üst seviyedehissediliyor.Caravelle Highline 2.0 lt TDI (8+1) Uzun Şasi 199PS DSG4Motion versiyonu 281 bin 242 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatı ilealınabiliyor.The post VW Caravelle artık dört çeker appeared first on Carmedya.