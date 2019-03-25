Vw Caravelle Artık Dört Çeker

CARMEDYA - Volkswagen
Ticari Araç
, Caravelle modelinin dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip versiyonunu satışa sundu.
Sınıfının 4 tekerlekten çekişli tek modeli olan Caravelle
Highline 2.0 lt TDI 199 PS 4Motion Volkswagen Yetkili Satıcıları'nda yerini
aldı. Caravelle'in 4Motion sistemi, zorlu arazi koşullarında bile maksimum
çekiş ve güvenli sürüş sağlıyor. Arka aksa entegre edilen 4Motion sistemi ön ve
arka aks arasında gücü en doğru şekilde aktararak aracın daha güvenli ve
performanslı olmasını sağlıyor.
Hem güçlü, hem ekonomik
2.0 litrelik TDI motora sahip Caravelle Highline, 199 PS güç
üretirken, 450 Nm tork sağlıyor. Standart olarak 7 ileri DSG şanzımana sahip
olan Caravelle Highline 4Motion, 8,5lt birleşik yakıt tüketimiyle ekonomik bir
sürüş imkanı sunuyor.
Highline donanım premium konfor
Caravelle Highline 2.0 lt TDI üst düzey konfor, güvenlik ve
performans özellikleri sunuyor. Caravelle Highline versiyonunda aracın dış
donanımında 17 inc Devonport alüminyum alaşımlı jantlar, ön ve arkada da LED
farlar buluyor. İç donamında ise kaliteli malzeme ve üst seviye işçilikle
ayrıcalıklı bir atmosfer yaratıyor. SD kart, AUX-IN, USB ve Bluetooth desteğine
sahip 6,33 inç dokunmatik renkli ekrana sahip Composition Media radyo sistemi;
araç bilgilerine kolayca ulaşmayı sağlıyor. Geri görüş kamerası sayesinde,
aracın arkasındaki alan Composition Media sisteminin ekranından görülebiliyor.
Deri kaplı servotronik direksiyon simidi, klimatronik kliması ve Start/Stop
özelliği ile Caravelle modellerinde teknolojinin sunduğu konfor üst seviyede
hissediliyor.
Caravelle Highline 2.0 lt TDI (8+1) Uzun Şasi 199PS DSG
4Motion versiyonu 281 bin 242 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile
alınabiliyor.
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