Son Dakika Haberleri: Vw'den Sonra Audi de Binlerce İşçi Çıkaracağını Duyurdu

Vw'den Sonra Audi de Binlerce İşçi Çıkaracağını Duyurdu

1 saat önce

2018 yılında dizel emisyon skandalı nedeniyle satışları 1.8 milyon adete gerilen Audi, Handelsblatt gazetesinin haberine göre çalışan sayısını yüzde 15 azaltıp, elektrikli otomobil üretimini artıracak bir tasarruf programı hazırladı.

Vw'den Sonra Audi de Binlerce İşçi Çıkaracağını Duyurdu, System.String[]
2018 yılında dizel emisyon skandalı nedeniyle satışları 1.8 milyon adete gerilen Audi, Handelsblatt gazetesinin haberine göre çalışan sayısını yüzde 15 azaltıp, elektrikli otomobil üretimini artıracak bir tasarruf programı hazırladı. Geçen yıl cirosu 59.2 milyar Euro'ya, işletme kazancı yüzde 24 azalarak, 3.53 milyar Euro'ya gerilen şirketin CEO'su Bram Schot, "2019 bir geçiş yılı olacak" dedi. Satışlar ve ciroda hafif bir artış olacağını belirten Schot, daha önce Audi'de 90 bin fazla çalışan olduğunu söylemişti. Ancak ne kadar işçi çıkaracakları konusunda net bir rakam vermedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:20 

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