Vw'den Sonra Audi de Binlerce İşçi Çıkaracağını Duyurdu
1 saat önce
2018 yılında dizel emisyon skandalı nedeniyle satışları 1.8 milyon adete gerilen Audi, Handelsblatt gazetesinin haberine göre çalışan sayısını yüzde 15 azaltıp, elektrikli otomobil üretimini artıracak bir tasarruf programı hazırladı.
2018 yılında dizel emisyon skandalı nedeniyle satışları 1.8 milyon adete gerilen Audi
, Handelsblatt gazetesinin haberine göre çalışan sayısını yüzde 15 azaltıp, elektrikli otomobil üretimini artıracak bir tasarruf programı hazırladı. Geçen yıl cirosu 59.2 milyar Euro'ya, işletme kazancı yüzde 24 azalarak, 3.53 milyar Euro'ya gerilen şirketin CEO
'su Bram Schot, "2019 bir geçiş yılı olacak" dedi. Satışlar ve ciroda hafif bir artış olacağını belirten Schot, daha önce Audi'de 90 bin fazla çalışan olduğunu söylemişti. Ancak ne kadar işçi çıkaracakları konusunda net bir rakam vermedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:20
"Dur" İhtarına Uymayan Şahıs, Polislerin Üzerine Kimyon Atarak Kaçmaya Çalıştı
Aşırı Hız Yapan Lüks Otomobilin Sürücüsü, Taksicinin Ölümüne Sebep Oldu
EMAX Araştırma, 15 İlin Anket Sonuçlarını Açıkladı! İşte Dikkat Çeken Sonuçlar
Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı