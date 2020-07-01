VW'nin emisyon skandalı tedarikçisi Continental sıçradı - Son Dakika

VW'nin emisyon skandalı tedarikçisi Continental sıçradı

Volkswagen'ın (VW) emisyon skandalında parça tedarik ettiği Continental şirketinin 3 kentinde bulunan ofislerinde savcılık gözetiminde arama yapıldı.

Volkswagen'ın (VW) emisyon skandalında parça tedarik ettiği Continental şirketinin 3 kentinde bulunan ofislerinde savcılık gözetiminde arama yapıldı.

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Alman otomobil şirketi Volkswagen'ın (VW) emisyon skandalında parça tedarik ettiği Continental şirketinin şirketin Hannover, Frankfurt ve Regensburg'daki ofislerinde Alman polisi tarafından arama yapıldı. Savcılık gözetiminde gerçekleştirilen baskınların Volkswagen tarafından üretilen mazotlu araçlardaki motorun egzoz gazı temizliğinde kullanılan kapatma sistemleriyle ilgili ürettirdiği parçalar nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.


2015 yılının Eylül ayında patlak veren skandalda Volkswagen, Amerikan makamlarının baskısı sonucu, 11 milyondan fazla aracın emisyon salınımı sisteminde manipülasyon yaptığını kabul etmişti. Araçlara yerleştirilen bir açma kapama mekanizması sayesinde, otomobillerin emisyon salınımı, gerçeğin aksine uyulması gereken değerlerde çıkıyordu. Almanya Ulaştırma Bakanlığı da Volkswagen'in ABD'de olduğu gibi Avrupa'da da dizel araçlarda egzoz emisyonlarını düşük gösterdiğini itiraf ettiğini söyledi. Bu yılın Mayıs ayında Karlsruhe kentindeki Federal Yargıtay, VW'nin emisyon değerlerini bilerek manipüle ettiği gerekçesiyle cezalandırdı. Davanın gerekçesine ilişkin açıklamasında Mahkeme Başkanı Yargıç Stephan Seiters tarafından "Volkswagen'in bilinçli bir aldatmaca ile çok sayıda aracını piyasaya sürdüğünü ve bu davranışın gayriahlaki olduğunu bundan dolayı da VW'yi müşterilerine tazminat ödemeye mahkum etmiştir" ifadeleri kullanıldı. Davanın emsal kabul edilebileceği ve Almanya'da VW'ya karşı açılan davanın 600 bine yakın olduğu biliniyor.


Alman Continental 149 yıldır otomobil üreticilerine parça tedarikçisi olarak faaliyet gösteriyor. Dünya genelinde 241 bin 458 kişi çalışıyor ve yıllık 44.4 milyar Euro cirosu bulunuyor. - FRANKFURT

Bentley Continental, Volkswagen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel VW'nin emisyon skandalı tedarikçisi Continental sıçradı - Son Dakika

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