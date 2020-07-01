VW'nin emisyon skandalı tedarikçisi Continental sıçradı - Son Dakika

VW'nin emisyon skandalı tedarikçisi Continental sıçradı

Volkswagen'ın (VW) emisyon skandalında parça tedarik ettiği Continental şirketinin 3 kentinde bulunan ofislerinde savcılık gözetiminde arama yapıldı.

Volkswagen'ın (VW) emisyon skandalında parça tedarik ettiği Continental şirketinin 3 kentinde bulunan ofislerinde savcılık gözetiminde arama yapıldı.

Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu

Alman otomobil şirketi Volkswagen'ın (VW) emisyon skandalında parça tedarik ettiği Continental şirketinin şirketin Hannover, Frankfurt ve Regensburg'daki ofislerinde Alman polisi tarafından arama yapıldı. Savcılık gözetiminde gerçekleştirilen baskınların Volkswagen tarafından üretilen mazotlu araçlardaki motorun egzoz gazı temizliğinde kullanılan kapatma sistemleriyle ilgili ürettirdiği parçalar nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

2015 yılının Eylül ayında patlak veren skandalda Volkswagen, Amerikan makamlarının baskısı sonucu, 11 milyondan fazla aracın emisyon salınımı sisteminde manipülasyon yaptığını kabul etmişti. Araçlara yerleştirilen bir açma kapama mekanizması sayesinde, otomobillerin emisyon salınımı, gerçeğin aksine uyulması gereken değerlerde çıkıyordu. Almanya Ulaştırma Bakanlığı da Volkswagen'in ABD'de olduğu gibi Avrupa'da da dizel araçlarda egzoz emisyonlarını düşük gösterdiğini itiraf ettiğini söyledi. Bu yılın Mayıs ayında Karlsruhe kentindeki Federal Yargıtay, VW'nin emisyon değerlerini bilerek manipüle ettiği gerekçesiyle cezalandırdı. Davanın gerekçesine ilişkin açıklamasında Mahkeme Başkanı Yargıç Stephan Seiters tarafından "Volkswagen'in bilinçli bir aldatmaca ile çok sayıda aracını piyasaya sürdüğünü ve bu davranışın gayriahlaki olduğunu bundan dolayı da VW'yi müşterilerine tazminat ödemeye mahkum etmiştir" ifadeleri kullanıldı. Davanın emsal kabul edilebileceği ve Almanya'da VW'ya karşı açılan davanın 600 bine yakın olduğu biliniyor.

Alman Continental 149 yıldır otomobil üreticilerine parça tedarikçisi olarak faaliyet gösteriyor. Dünya genelinde 241 bin 458 kişi çalışıyor ve yıllık 44.4 milyar Euro cirosu bulunuyor.

(İHA)

Bentley Continental, Volkswagen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel VW'nin emisyon skandalı tedarikçisi Continental sıçradı - Son Dakika

Son Dakika

23:08 Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı 23:07 İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 21:08 "Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
05:01
15 Temmuz Demokrasi Otogarı, dün en yoğun gecesini yaşadı
00:33
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 23:32:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VW'nin emisyon skandalı tedarikçisi Continental sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]