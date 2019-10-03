VW’nin Türkiye yatırımına Bulgaristan’dan büyük tepki
38 dakika önce
Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için nihai kararını Türkiye'den yana kullanması güçlü adaylardan biri olan Bulgaristan'da büyük hayal kırıklığı ve tepki ile karşılandı.
Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için nihai kararını Türkiye'den yana kullanması güçlü adaylardan biri olan Bulgaristan'da büyük hayal kırıklığı ve tepki ile karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:06
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