Son Dakika Haberleri: VW’nin Türkiye yatırımına Bulgaristan’dan büyük tepki
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VW’nin Türkiye yatırımına Bulgaristan’dan büyük tepki

38 dakika önce

Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için nihai kararını Türkiye'den yana kullanması güçlü adaylardan biri olan Bulgaristan'da büyük hayal kırıklığı ve tepki ile karşılandı.

VW’nin Türkiye yatırımına Bulgaristan’dan büyük tepki, System.String[]

Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için nihai kararını Türkiye'den yana kullanması güçlü adaylardan biri olan Bulgaristan'da büyük hayal kırıklığı ve tepki ile karşılandı.

Bulgaristan, Volkswagen, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:06 
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