VW’nin yatırım planı Balkanlar'ı karıştırdı

Volkswagen'in 1.4 milyar euroluk yatırımı, Suriye operasyonunu gerekçe göstererek dondurma kararı alması rakip ülkeleri yeniden harekete geçirdi. Alman devi, yatırımın Türkiye'de yapılacağına yönelik ısrarlı açıklama yapsa da özellikle Balkan ülkeleri projeyi kapmak için devreye girdi.