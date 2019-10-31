VW’nin yatırım planı Balkanlar'ı karıştırdı
15 dakika önce
Volkswagen'in 1.4 milyar euroluk yatırımı, Suriye operasyonunu gerekçe göstererek dondurma kararı alması rakip ülkeleri yeniden harekete geçirdi.
Volkswagen'in 1.4 milyar euroluk yatırımı, Suriye operasyonunu gerekçe göstererek dondurma kararı alması rakip ülkeleri yeniden harekete geçirdi. Alman devi, yatırımın Türkiye'de yapılacağına yönelik ısrarlı açıklama yapsa da özellikle Balkan ülkeleri projeyi kapmak için devreye girdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:52
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