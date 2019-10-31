Son Dakika Haberleri: VW’nin yatırım planı Balkanlar'ı karıştırdı
Son Dakika Ekonomi VW’nin yatırım planı Balkanlar'ı karıştırdı

VW’nin yatırım planı Balkanlar'ı karıştırdı

15 dakika önce

Volkswagen'in 1.4 milyar euroluk yatırımı, Suriye operasyonunu gerekçe göstererek dondurma kararı alması rakip ülkeleri yeniden harekete geçirdi.

VW’nin yatırım planı Balkanlar'ı karıştırdı, System.String[]

Volkswagen'in 1.4 milyar euroluk yatırımı, Suriye operasyonunu gerekçe göstererek dondurma kararı alması rakip ülkeleri yeniden harekete geçirdi. Alman devi, yatırımın Türkiye'de yapılacağına yönelik ısrarlı açıklama yapsa da özellikle Balkan ülkeleri projeyi kapmak için devreye girdi.

Volkswagen, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:52 
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