Son Dakika Haberleri: "VW'nin yatırımı ülkemize olan güvenin de açık bir göstergesi"
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"VW'nin yatırımı ülkemize olan güvenin de açık bir göstergesi"

1 saat önce

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Volkswagen (VW) markasının yatırım için ülkemizi seçmesi ülkemize olan güvenin de açık bir göstergesidir.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Volkswagen (VW) markasının yatırım için ülkemizi seçmesi ülkemize olan güvenin de açık bir göstergesidir. Aynı zamanda Volkswagen, iç pazarımıza olan güvenini de ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Şahsuvaroğlu, Volkswagen'in Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, VW'nin Türkiye'ye yatırım için ilk adımı atmış olmasını büyük mutluluk içinde karşıladıklarını kaydetti.


Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan VW markasının yatırım için Türkiye'yi seçmesinin ülkeye olan güvenin de açık bir göstergesi olduğunu belirten Şahsuvaroğlu, "Aynı zamanda Volkswagen, iç pazarımıza olan güvenini de ortaya koymaktadır. En son ülkemize otomotiv markaları yatırımının 22 yıl önce yapıldığını düşünürsek bu haberin ne denli önemli olduğunu daha net kavrayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.


"Karmaşık vergi sisteminin de yeniden ele alınmasına imkan bulundu"

Murat Şahsuvaroğlu, bu yatırımın vergi sisteminde de yenilikleri beraberinde getirebileceğini aktararak, şunları kaydetti:


"Bu yatırım ile otomotiv ürünlerine uygulanan karmaşık vergi sisteminin de yeniden ele alınmasına imkan bulunmuştur. Önümüzdeki sıfır araç alımlarında uygulanan vergi sistemimizin AB standartlarına uygun seviyelerde, sade, anlaşılır ve basit bir hale getirilmesi sektörün yararına olacaktır. Bu yatırım kararının ülkemize, milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, bu yatırımın gerçekleşmesinde dahili bulunan yöneticilerimize de teşekkür etmek istiyorum."

Volkswagen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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