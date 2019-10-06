"VW yatırımı, diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, " Volkswagen'in Türkiye yatırımı, tek başına bile çok önemlidir. Bu diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir. Türkiye tecrübeli iş gücü, dinamik yatırım ortamı ile dünya için üreten bir merkeze dönüşmüştür" dedi.