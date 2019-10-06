"VW yatırımı, diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir"
29 dakika önce
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Volkswagen'in Türkiye yatırımı, tek başına bile çok önemlidir.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, " Volkswagen'in Türkiye yatırımı, tek başına bile çok önemlidir. Bu diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir. Türkiye tecrübeli iş gücü, dinamik yatırım ortamı ile dünya için üreten bir merkeze dönüşmüştür" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:36
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