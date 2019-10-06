Son Dakika Haberleri: "VW yatırımı, diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir"
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"VW yatırımı, diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir"

29 dakika önce

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Volkswagen'in Türkiye yatırımı, tek başına bile çok önemlidir.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, " Volkswagen'in Türkiye yatırımı, tek başına bile çok önemlidir. Bu diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir. Türkiye tecrübeli iş gücü, dinamik yatırım ortamı ile dünya için üreten bir merkeze dönüşmüştür" dedi.

Volkswagen, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:36 
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