W İstanbul Genel Müdürü Oliver Kesseler'e Ace of M.I.C.E Plaketi

Türkiye'nin ilk ve tek etkinlik, toplantı ve kongre endüstrisi fuarı ACE of M.I.C.E, 20-22 Şubat tarihleri arasında "Connecting Dots" mottosu ile 6. Kez sektörün en önemli isimlerini bir araya getirdi. Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda ve Demirören Medya Grubu ana medya sponsorluğunda düzenlenen fuarda,W Istanbul Genel Müdürü Oliver Kesseler'e turizm sektörüne gösterdiği katkılar ve başarılı çalışmalar nedeniyle Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman ve KKTC Turizm Bakani Fikri Ataoğlu tarafından plaket takdim edildi.

W İstanbul Genel Müdürü Oliver Kesseler; "Turizm çok taraflı kazanan bir sektör ve İstanbul için kesinlikle heyecanlı bir dönemin başladığını söyleyebilirim. Sektörü olumsuz etkileyen bir süreci geride bırakıyoruz. Rakamlara dökmek gerekirse 2018 yılında sahip olunan oda başına alınan gelir üzerinden hesaplandığında en büyük ivme Türkiye'de. Döviz kurlarında yaşanan gelişmelerden tabii ki turizm sektörü doğrudan etkileniyor. Misafir kitlemizin İstanbul'da daha varlıklı olması bir avantaj sağlarken tedarikçilerimiz ve operasyon kısmında dezavantajlar yaşanabiliyor. Ama 2019 yılına baktığımızda güvenli bir şekilde söyleyebiliyoruz ki; İstanbul trend olmaya devam edecek. Bu sektörde devletin, otelcinin, acentelerin, esnafın ve halkın turizmde etkisi oldukça büyük. Bizler de bu pastada sorumluluğumuzun farkında olarak, turizm ekonomisindeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. " dedi.