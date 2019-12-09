Son Dakika Haberleri: WADA'dan yapılan açıklamaya göre, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya 4 yıl boyunca...
Son Dakika Güncel WADA'dan yapılan açıklamaya göre, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya 4 yıl boyunca... - Son Dakika

WADA'dan yapılan açıklamaya göre, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya 4 yıl boyunca...

6 saat önce

WADA'dan yapılan açıklamaya göre, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men edildi.

WADA'dan yapılan açıklamaya göre, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya 4 yıl boyunca..., System.String[]

WADA'dan yapılan açıklamaya göre, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men edildi

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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WADA, Rusya'yı tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men etti
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