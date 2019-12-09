Son Dakika › Güncel › WADA'dan yapılan açıklamaya göre, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya 4 yıl boyunca... - Son Dakika
WADA'dan yapılan açıklamaya göre, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya 4 yıl boyunca...
6 saat önce
WADA'dan yapılan açıklamaya göre, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:10 Kaynak: AA
WADA'dan yapılan açıklamaya göre, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men edildi
WADA, Rusya'yı tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men etti Putin'in yanından ayırmadığı nükleer çantası ilk kez görüntülendi! İçinde savaş başlatma düğmesi var Rusya'da el bombalı banka soygunu Rusya'da el bombalı banka soygunu