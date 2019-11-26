Son Dakika Haberleri: WADA: Rusya doping skandalı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilebilir
Son Dakika Dünya WADA: Rusya doping skandalı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilebilir - Son Dakika Dünya

WADA: Rusya doping skandalı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilebilir

6 saat önce

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Rusya'nın daha önce defalarca doping skandalına karıştığı gerekçesiyle 4 yıl uluslararası spor organizasyonlarına katılmaması gerektiğini açıkladı.

WADA: Rusya doping skandalı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilebilir, System.String[]

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Rusya'nın daha önce defalarca doping skandalına karıştığı gerekçesiyle 4 yıl uluslararası spor organizasyonlarına katılmaması gerektiğini açıkladı.


WADA'nın bu önerisi kabul edilirse Rus sporcular yaklaşık 8 ay sonra düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkeleri adına yarışamayacak.

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Tokyo, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:09 
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