Wafa: israil, gazze şeridi'nde bir bölgeyi vurdu
1 saat önce
İsrail, Gazze Şeridi'nde mülteci kampına yakın bir bölgeyi vurdu.
İsrail Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:32 Kaynak: DHA
, Gazze
Şeridi'nde mülteci kampına yakın bir bölgeyi vurdu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, Israil'in, Gazze Şeridi'nin orta kısmında yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda bir bölgeyi vurduğunu duyurdu. Ajans, bölgede maddi hasar meydana geldiğini, yaralanan kimsenin olmadığını duyurdu.
İsrail ordusuna ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Gazze'den İsrail'e füze saldırısı gerçekleşti. Buna cevaben, Gazze'de bir Hamas mevziisi hedeflendi" ifadeleri kullanıldı.
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