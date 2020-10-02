Waffle'cı Akın, yine dünyanın en prestijli ödülünü aldı - Son Dakika

Waffle'cı Akın, yine dünyanın en prestijli ödülünü aldı

İzmirli Waffle'cı Akın, bu lezzetin ana vatanı Belçika'dan yine büyük ödülü aldı.

Waffle'cı Akın, yine dünyanın en prestijli ödülünü aldı, System.String[]

İzmirli Waffle'cı Akın, bu lezzetin ana vatanı Belçika'dan yine büyük ödülü aldı. 3 yıl önce merkezi Brüksel'de olan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsünce (iTQi) "Üstün Lezzet Ödülü" alan Waffle'cı Akın, bu kez yine Michelin yıldızlı şeflerin değerlendirmesiyle Üstün Lezzet Ödülü'nün sahibi oldu. Waffle'cı Akın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Geren, "İlk ödülümüz, yüksek kalitede ürün elde etmek için gösterdiğimiz çabamızın karşılığı. İkinci ödülümüz ise lezzetimizin değişmediğinin kanıtı" dedi.

Türkiye ve Fas'ta toplam 25 şubeye ulaşan Waffle'cı Akın, lezzetini bir kez daha tescilledi. 2017 yılında Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsünce "Üstün Lezzet Ödülü" alan Waffle'cı Akın, bu yıl pandemiye karşın başarısını katladı.

Michelin yıldızlı şefler değerlendirdi

İzmir'den karayoluyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e 3 günde ulaştırılan waffle, Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsünün Michelin yıldızlı 200 şef ve sömeliyeden oluşan jürisi tarafından kör tadımda değerlendirildi. Uluslararası hedonik duyusal analiz metotlarının baz alındığı tadım oturumunda Waffle'cı Akın, yine Üstün Lezzet Ödülü sertifikası almaya hak kazandı. Böylece Waffle'cı Akın, bu lezzetin anavatanı olarak kabul edilen Belçika'dan yine büyük ödülü almayı başardı.

Üstün ve değişmeyen lezzet

Waffle'cı Akın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Geren, dünya standartlarında bir ürün sunmanın gururunu yaşadıklarını belirerek, "Çabalarımızın karşılığını ikinci kez Üstün Lezzet Ödülü sertifikası ile aldık. İlk ödülümüz aslında ulaştığımız lezzetin tescillenmesiydi. İkincisi ise bu lezzeti hiç değiştirmediğimizin kanıtı. Bugün dünyadaki en önemli konu yaptığınız işin sürdürülebilir olmasıdır. Lezzet dünyasında da en önemli konu bu. Bizim lezzetimiz hem iyi hem aynı. Bugün hangi şubemize giderseniz gidin, üstün lezzeti bulursunuz" diye konuştu.

En tatlı yatırım

Lezzeti tescillenen Waffle'cı Akın'ın kapılarını aynı zamanda girişimcilere de açtıklarına dikkat çeken Geren, "Az sermayeyle iş kurmak isteyenlere, nasıl bir iş kurabileceğini düşünenlere kazandıran bir yatırım fırsatı sunuyoruz. Tatlı ve basit bir iş, üstelik düşük yatırım maliyetiyle iyi bir gelir de elde ediliyor" ifadelerini kullandı.

Girişimciye destek

Özellikle genç ve kadın girişimcilere yönelik kendi destekleme modelleri olduğunu söyleyen Geren, şöyle devam etti: "Girişimci ruha sahip olan herkese sesleniyorum; gelin bu uluslararası lezzete ortak olun. Genç girişimciler ve kadın girişimcilere özellikle biz de destek veriyoruz. Kaybetme endişesi yaşamadan kazandıran bir yatırım fırsatı."

Mutluluğa davet

Hedeflerinin 50 şubeye ulaşmak olduğunu, bu yüzden bayilik vererek büyüyeceklerini ifade eden Geren, "Biz yola ilk çıktığımızda 'waffle mutluluktur' dedik. Bugün geldiğimiz noktada hem lezzetimizle mutluyuz hem de bize inanan yatırımcılarımızla mutluyuz. Bu yüzden işinizde mutluluğu çok uzakta aramayın. 'Gelin bu mutluluğa ortak olun' diye girişimcilere davette bulunuyoruz" dedi. - İZMİR

Waffle'cı Akın, yine dünyanın en prestijli ödülünü aldı
Waffle'cı Akın, yine dünyanın en prestijli ödülünü aldı
Waffle'cı Akın, yine dünyanın en prestijli ödülünü aldı
Waffle'cı Akın, yine dünyanın en prestijli ödülünü aldı

Yönetim Kurulu, Yatırım, Belçika, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Waffle'cı Akın, yine dünyanın en prestijli ödülünü aldı - Son Dakika

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