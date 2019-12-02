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Wagner'den Broadway'e yolculuk: Terfel, Sidney Operası'nda rüzgar estirdi
6 saat önce
Sidney Opera Binasında bas-bariton Bryn Terfel ve arp sanatçısı eşi Hannah Stone, izleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkarıyor
Avustralya'nın dünyaca ünlü Sidney Opera Binasında bas-bariton Bryn Terfel ve arp sanatçısı eşi Hannah Stone, izleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.
Opera sanatçısı Bryn Terfel, Wagner'in hüzünlü karakterlerinden Broadway müzikali "Güney Pasifik"e ve Galler'deki köklerine dönerek ünlü klasikleri icra ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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