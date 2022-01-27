Wagner grubunun lideri Burkina Faso'daki darbeyi memnuniyetle karşıladı Açıklaması - Son Dakika

Rus paralı asker şirketi Wagner'in arkasındaki isim olduğu belirtilen Yevgeny Prigozhin???????, Burkina Faso'da darbeden memnun olduklarını belirterek, bunun Afrika'da sömürgeciliğin sona erdiği yeni bir dönemin işareti olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olarak da gösterilen Prigozhin, Rus basınına yaptığı açıklamada, bu "sözde" darbelerin Batı'nın, Afrika ülkelerine kendi değerlerini empoze etmesi ve bazen de onlarla açıkça dalga geçmeye çalışması nedeniyle yaşandığını belirtti.

Prigozhin, "Batı, bu ülke halklarına adeta 'yarı hayvanmış' gibi muamele ettiği için birçok Afrika ülkesinin özgürlük arayışında olması şaşırtıcı değil." dedi.

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta yaşanan darbeden duyduğu mutluluğu da gizlemeyen Prigozhin, "Afrika'da yeni bir özgürleşme hareketi başladı. Burkina Faso'daki darbe de Afrika'da sömürgeciliğin sona erdiği bir yeni bir döneme işaret ediyor." diye konuştu.

Rus eğitmenden cuntaya teklif

Öte yandan askeri alanda eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Rus Uluslararası Güvenlik Görevlileri Topluluğu Başkanı Alexander İvanov da darbenin ardından Burkina Faso'da orduya eğitim vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Ivanov yaptığı yazılı açıklamada, Burkina Faso'da giderek kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle yaşanan bu darbenin "barışçıl" bir başkaldırıdan başka bir şey olmadığını kaydetti.

Bölgede faaliyet gösteren Fransız askeri operasyonlarının başarısız olduğunu anımsatan İvanov, cuntanın amacının da terörle mücadele ederek halkı korumak olduğunu vurguladı.

İvanov, Orta Afrika Cumhuriyeti ordusuna verdikleri destek sayesinde o ülkenin terörle mücadelede başarılı sağladığını hatırlatarak, bu konudaki deneyimlerini Burkina Faso ordusuyla da paylaşamaya hazır olduklarını belirtti.

Rus özel güvenlik şirketlerini temsil eden Uluslararası Güvenlik Görevlileri Topluluğu, denizaşırı ülkelerde askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Cunta liderinin Cumhurbaşkanı Kabore'ye Wagner konusunda baskı yaptığı iddiası

"Thedailybeast" internet sitesinde yer alan haberde, cunta lideri Yarbay Damiba'nın, Cumhurbaşkanı Roch Christina Kabore'ye Wagner paralı askerlerinin ülkede konuşlanması için baskı yaptığı ancak Kabore'nin bu teklifi kabul etmediği iddia edilmişti.

Damiba'nın Gine ve Mali'deki cunta liderleriyle de yakın arkadaş olduğu belirtilmiş, Wagner askerlerinin Burkina Faso'da konuşlanması fikrinin Rusya ile son dönemde yakın ilişkiler kuran Mali'de cunta lideri Assimi Goita'dan çıkmış olabileceği öne sürülmüştü.