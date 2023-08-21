Wagner kurucusu Prigojin, Rus yönetimine karşı isyanın ardından ilk kez görüntü paylaştı

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus yönetimine karşı gerçekleştirdiği isyanın ardından ilk defa görüntü paylaşımında bulundu.

"AFRİKA DAHİL TÜM KITALARDA..."

Prigojin, "Wagner'in tahliyesi" adlı Telegram kanalında paylaşılan görüntüde, Rusya'yı Afrika dahil tüm kıtalarda "daha da büyük hale" getirdiklerini belirtti.

"HAYDUTLARIN HAYATINI KABUSA ÇEVİRİYORUZ"

Görüntülerde, 50 dereceyi aşan sıcaklıkta bulunduklarını söyleyen Prigojin, "Adalet ve mutluluk! DEAŞ, El Kaide ve diğer haydutların hayatını Afrika halkı için bir kabusa çeviriyoruz" ifadesini kullandı.