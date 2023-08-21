Wagner kurucusu Prigojin, Rus yönetimine karşı isyanın ardından ilk kez görüntü paylaştı - Son Dakika

Wagner kurucusu Prigojin, Rus yönetimine karşı isyanın ardından ilk kez görüntü paylaştı

Son Güncelleme: 21.08.2023 23:53

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus yönetimine karşı isyanın ardından ilk defa görüntü paylaşımında bulundu. Prigojin, Rusya'yı Afrika dahil tüm kıtalarda daha da büyük hale getirdiklerini belirtti.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus yönetimine karşı gerçekleştirdiği isyanın ardından ilk defa görüntü paylaşımında bulundu.

"AFRİKA DAHİL TÜM KITALARDA..."

Prigojin, "Wagner'in tahliyesi" adlı Telegram kanalında paylaşılan görüntüde, Rusya'yı Afrika dahil tüm kıtalarda "daha da büyük hale" getirdiklerini belirtti.

"HAYDUTLARIN HAYATINI KABUSA ÇEVİRİYORUZ"

Görüntülerde, 50 dereceyi aşan sıcaklıkta bulunduklarını söyleyen Prigojin, "Adalet ve mutluluk! DEAŞ, El Kaide ve diğer haydutların hayatını Afrika halkı için bir kabusa çeviriyoruz" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti. Rusya-Afrika Zirvesi'nin yapıldığı St. Petersburg'da 27 Temmuz'da Afrikalı yetkililerle görüşen Prigojin, 29 Temmuz'da Afrique Media TV kanalına yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerindeki Wagner savaşçılarının sayısını artırmaya hazır olduklarını söylemişti.

Kaynak: AA

Yevgeniy Prigojin, Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wagner kurucusu Prigojin, Rus yönetimine karşı isyanın ardından ilk kez görüntü paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Beşiktaş, Talisca ve Sergio Ramos transfer görüşmelerini sonlandırdı
00:59 İki yıldızla görüşmeler sonlandırıldı! Beşiktaş'tan gece yarısı taraftarı yıkacak açıklama
00:16 Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin golü ofsayt değildi
00:12 Ahmet Çakar'dan Fred'in iptal olan golüne bomba yorum: Türk hakemleri o kadar cahil ki
23:53 Wagner kurucusu Prigojin, Rus yönetimine karşı isyanın ardından ilk kez görüntü paylaştı
23:51 Prigojin, Wagner isyanının ardından ilk defa görüntü paylaştı
23:31 ABD'de yolcu uçağı sert iniş yaptı, facianın eşiğinden dönüldü
23:28 Pakistan'da kaza yapan otobüs yandı: 20 ölü, 15 yaralı
23:27 Salıncakta eğlenen çocuk maganda kurşunuyla bir anda kanlar içinde kaldı
23:25 ABD'yi Hilary Kasırgası vurdu! Yolcu uçağı sert iniş yaptı, facianın eşiğinden dönüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2023 01:30:14. #1.13#
SON DAKİKA: Wagner kurucusu Prigojin, Rus yönetimine karşı isyanın ardından ilk kez görüntü paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement