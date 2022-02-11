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Wagner'in Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kahve vergisi aldığı iddia edildi - Son Dakika

Wagner'in Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kahve vergisi aldığı iddia edildi

11.02.2022 22:00
Wagner'in Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kahve vergisi aldığı iddia edildi

Rus paralı asker şirketi Wagner'in, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) kahve ihracatından vergi aldığı öne sürüldü.

Rus paralı asker şirketi Wagner'in, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) kahve ihracatından vergi aldığı öne sürüldü.

Nijerya merkezli "HumAngle" internet sitesinde yer alan haberde, Wagner askerlerinin, OAC'den ihraç edilen tarım ürünlerinden vergi almaya başladığı iddia edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan haberde, Wagner'in kahve ve kakao gibi ürünlerin ihracatından ton başına vergi aldığı kaydedildi.

Haberde, OAC'ye gelen Sudanlı iş insanlarının aldığı her ton kahveden vergi almak için Wagner'in Bria, Ouadda, Ndele gibi tarım bölgelerinde özel birimler oluşturduğu belirtildi.

Bria ve Ndele'de kahveden elde edilen kazancın, Wagner'den önce, bölgedeki silahlı grupların gelirlerinin yüzde 70'ini oluşturduğu da vurgulandı.

Kahve üretimi, OAC'nin küçük bir bölümünde yapılsa da terör örgütlerinin ana gelir kaynaklarından birini oluşturuyor.

Birleşik Devletler Barış Enstitüsü tarafından 2020'de hazırlanan "Yeşil Elma: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kahve ve çatışma" başlıklı rapora göre, o dönem bölgede bulunan silahlı grupların, kahve üretiminden yıllık yaklaşık 2,7 milyon dolar gelir sağladığı tahmin ediliyor.

Wagner Grubu

Faaliyetlerine 2013'te Suriye iç savaşıyla başladığı tahmin edilen Wagner'in son yıllarda Afrika kıtasında giderek artan varlığı dikkati çekiyor.

Afrika'da 9 ülkede faaliyet gösterdiği tahmin edilen Wagner, en çok OAC'de adından söz ettiriyor.

OAC'de sayılarının 2 bini bulduğuna inanılan Rus paralı askerleri, hem orduya eğitim veriyor hem de Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'nın güvenliğini sağlıyor.

Wagner'in ülkede aynı zamanda altın ve elmas madenlerinin güvenliğini de sağladığı düşünülüyor.

Wagner'in Mali'deki cunta hükümetinin daveti üzerine Sahel'de de konuşlandığı iddia ediliyor.

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Kaynak: AA

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