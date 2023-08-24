Wagner liderinin öldüğü uçaktaki hostesin son telefon konuşması ortaya çıktı: Acil ve gizemli onarımlar yapılıyor

VChK-OGPU Telegram kanalında yer verilen iddialara göre, 39 yaşındaki hostesin, uçuş öncesi akrabalarını arayarak uçakta acil ve gizemli onarımların yapıldığını ve tamirat bitince Moskova 'ya uçacağını söylediği ifade edildi.

Wagner yanlısı kanallarda uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğü iddiaları dolaşırken, en dikkat çeken iddia kazada hayatını kaybeden hostes Kristina Raspopova'nın bir akrabasından geldi.

NE OLMUŞTU?

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'i taşıyan, içinde mürettebat dahil 10 kişinin bulunduğu özel jet, dün Moskova yakınlarındaki Tver bölgesinde düşmüştü. Uçakta Prigojin dahil 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Prigojin'in ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, "90'lı yıllardan beri tanırım. İyi bir iş insanıydı. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı. Kazayla ilgili araştırma devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.