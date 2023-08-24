Wagner liderinin öldüğü uçaktaki hostesin son telefon konuşması ortaya çıktı: Acil ve gizemli onarımlar yapılıyor - Son Dakika

Wagner liderinin öldüğü uçaktaki hostesin son telefon konuşması ortaya çıktı: Acil ve gizemli onarımlar yapılıyor

Son Güncelleme: 24.08.2023 20:35

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in uçak kazasında ölmesi sonrası, özel jette hayatını kaybeden hostesin, son uçuş öncesi akrabasını arayarak, uçakta gizemli onarımların yapıldığını söylediği iddia edildi.

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in uçak kazasında ölmesi sonrası akıllara, 'Uçak düşürüldü mü?' iddiaları gelirken, özel jette hayatını kaybedenler arasında bulunan hostesin, son uçuş öncesi akrabasını arayarak, uçakta gizemli onarımların yapıldığını söylediği öne sürüldü.

Wagner liderinin öldüğü uçaktaki hostesin son telefon konuşması ortaya çıktı

HOSTESİN AKRABASI KONUŞTU

Wagner yanlısı kanallarda uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğü iddiaları dolaşırken, en dikkat çeken iddia kazada hayatını kaybeden hostes Kristina Raspopova'nın bir akrabasından geldi.

Wagner liderinin öldüğü uçaktaki hostesin son telefon konuşması ortaya çıktı

UÇAKTA ACİL ONARIM İDDİASI

VChK-OGPU Telegram kanalında yer verilen iddialara göre, 39 yaşındaki hostesin, uçuş öncesi akrabalarını arayarak uçakta acil ve gizemli onarımların yapıldığını ve tamirat bitince Moskova'ya uçacağını söylediği ifade edildi.

Wagner liderinin öldüğü uçaktaki hostesin son telefon konuşması ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'i taşıyan, içinde mürettebat dahil 10 kişinin bulunduğu özel jet, dün Moskova yakınlarındaki Tver bölgesinde düşmüştü. Uçakta Prigojin dahil 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Prigojin'in ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, "90'lı yıllardan beri tanırım. İyi bir iş insanıydı. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı. Kazayla ilgili araştırma devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Wagner, Rusya, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Wagner liderinin öldüğü uçaktaki hostesin son telefon konuşması ortaya çıktı: Acil ve gizemli onarımlar yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
20:21 Wagner liderinin öldüğü uçaktaki hostesin son telefon konuşması ortaya çıktı: Acil ve gizemli onarımlar yapılıyor
20:07 Tribünde sürpriz anons! Altay Bayındır, Twente maçı öncesi Fenerbahçe'ye veda etti
19:11 Son Dakika! Putin'den Wagner lideri Prigojin'in ölümünün ardından ilk sözler: Hayatında ciddi hataları vardı
19:05 Şenol Güneş tüm kozlarını oynadı! Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:51 İsmail Kartal'dan şaşırtan tercihler! Fenerbahçe-Twente maçında ilk 11'ler belli oldu
18:35 FIFA, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı hakkında soruşturma başlattı
18:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Millet yine geleceğine el koyacak
17:37 Fatura kabarık! PFDK'dan 3 büyüklere tarihi ceza
17:26 Ankara'da okul servis ücretlerinde yüzde 70'lik artış
17:17 Türkiye'nin kredi risk primi son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2023 20:48:45. #1.12#
SON DAKİKA: Wagner liderinin öldüğü uçaktaki hostesin son telefon konuşması ortaya çıktı: Acil ve gizemli onarımlar yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement