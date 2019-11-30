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Wako Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonası'nda Özel Harekat polisi dünya ikincisi oldu

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen Wako Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonası'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli Nurettin Dilber, 63 kilogramda dünya ikincisi oldu.

Wako Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonası'nda Özel Harekat polisi dünya ikincisi oldu, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Wako Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonası'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli Nurettin Dilber, 63 kilogramda dünya ikincisi oldu.


Antalya'da 70 ülkeden bin 250 sporcunun katılımıyla 23 Kasım-01 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Wako Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonası'nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli 29 yaşındaki polis memuru Nurettin Dilber, 63 kilogramda dünya ikinciliğini elde etti. Turnuvadaki eleme müsabakalarında, Kanada ve Kırgızistanlı rakibini sayı nakavtı ederek yarı finale yükselen Nurettin Dilber, yarı finalde İsrailli rakibini 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Finalde Macar rakibine yenilen Nurettin Dilber, dünya şampiyonasını ikinci olarak tamamladı. - İSTANBUL

Dünya Şampiyonası, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:22 Kaynak: İHA
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