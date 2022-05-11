WALD ile BM arasında iyi niyet protokolü imzalandı - Son Dakika
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WALD ile BM arasında iyi niyet protokolü imzalandı

11.05.2022 10:30

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında iyi niyet protokolüne imza atıldı.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında iyi niyet protokolüne imza atıldı.

Vakfın kuruluşunun 29. yıl dönümünde, Sultanahmet'teki genel merkezinde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 2023'e kadar ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.

İyi niyet protokolünün de bunun için çok fazla değerli olduğunu belirten Rodriguez, "Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik 5 yıllık yürütmüş olduğumuz BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) programı var. O da aynı zamanda bu protokolün çok paralelinde ilerleyen yine Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını amaçlayan bir program." diye konuştu.

Rodriguez, 3. Sürdürülebilir Kalkınma amacı olan belediyelerle çalışmanın kendileri için bu hedeflerinin ne kadar önemli olduğunu, belediye seviyesinde ne kadar aktif rol oynayabildiğini ifade ettiğini söyledi.

Hem lokalde hem de genelde bazı sıkıntılar yaşadıklarına da değinen Rodriguez, "Mesela Suriyeli göçmen sıkıntısı... Beraber çalışmalarımızın devamını diliyoruz. Umarım bu protokolde gelecekte daha iyi çalışmaların habercisi oluruz." diye konuştu.

"Çalışmalarımızı katılımcılık, demokrasi, gençlik gibi alanlarda devam ettirmekteyiz"

WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ise vakfın kurulduğu 1993 yılından bugüne yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, demokrasinin gelişimi ve sürdürülebilir şehirler vizyonu oluşturmak için sivil toplum, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş yetkililerini bir araya getirip fikir platformları oluşturduğunu söyledi.

Duman, Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerelleştirilmesi için akıllı şehirler oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dezavantajlı grupların dikkate alınması, insan onuruna yakışır iş ve çalışma ortamlarının oluşturulması adına birçok farklı proje yürütmeye ve insanların yaşamlarına hak temelli yaklaşım çerçevesinde değer katmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Vakfın 29. kuruluş yıl dönümünde Birleşmiş Milletler ile atacakları imzanın çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Duman, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz WALD E- Parlamento Gençlik Platformumuz ile dünyanın birçok farklı ülkesinden üniversite öğrencisi gençler, Türkiye'deki akranları ile bir araya gelerek eğitimden sağlığa, çevreden iklim değişikliğine, ekonomiden siyasete birçok konuda uluslararası ve Türkiye'den liderlerle tartışma fırsatı yakalıyor. WALD olarak ülkemize kattığımız değerleri aynı kararlılık ve bağlılık ile geliştirerek 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerelleştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı katılımcılık, demokrasi, gençlik gibi birçok farklı alanda devam ettirmekteyiz."

İmza törenine, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda davetli katıldı.

WALD ile BM arasında iyi niyet protokolü imzalandı
WALD ile BM arasında iyi niyet protokolü imzalandı
WALD ile BM arasında iyi niyet protokolü imzalandı
WALD ile BM arasında iyi niyet protokolü imzalandı

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Kaynak: AA

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