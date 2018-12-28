Son Dakika Haberleri: Wall Street Açılış Öncesi İşlemlerde Hafif Yükseldi

Wall Street Açılış Öncesi İşlemlerde Hafif Yükseldi

2 saat önce

– ABD hisse enedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların, hafta boyunca seansların keskin iniş ve çıkışlarla dolu geçmesinin etkisiyle temkinli davranmalarıyla, Perşembe gününe göre hafif yükseldi.

Wall Street Açılış Öncesi İşlemlerde Hafif Yükseldi, System.String[]
– ABD hisse enedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların, hafta boyunca seansların keskin iniş ve çıkışlarla dolu geçmesinin etkisiyle temkinli davranmalarıyla, Perşembe gününe göre hafif yükseldi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mark Meadows, ABD hükümetinin geçici olarak kapanmasına ilişkin endişelere işaret ederek, "Bu oldukça uzun sürebilecek bir kapama olabilir" dedi.

Erken işlemlerde, Dow Jones yüzde 0.22, Nasdaq 100 yüzde 0.24 ve S&P 500 yüzde 0.27 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:10 Kaynak: DHA

Ekonomi
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