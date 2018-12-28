Wall Street Açılış Öncesi İşlemlerde Hafif Yükseldi

– ABD hisse enedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların, hafta boyunca seansların keskin iniş ve çıkışlarla dolu geçmesinin etkisiyle temkinli davranmalarıyla, Perşembe gününe göre hafif yükseldi.

– ABD hisse enedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların, hafta boyunca seansların keskin iniş ve çıkışlarla dolu geçmesinin etkisiyle temkinli davranmalarıyla, Perşembe gününe göre hafif yükseldi.



ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mark Meadows, ABD hükümetinin geçici olarak kapanmasına ilişkin endişelere işaret ederek, "Bu oldukça uzun sürebilecek bir kapama olabilir" dedi.



Erken işlemlerde, Dow Jones yüzde 0.22, Nasdaq 100 yüzde 0.24 ve S&P 500 yüzde 0.27 yükseldi. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu

Ciciş Esra, "Bekaretimi Verdim" Dediği Sevgilisi Yüzünden Hapse Girdi

Şeyma Subaşı, Tatil İçin Gittiği Meksika'da Fransız DJ ile Sarmaş Dolaş Görüntülendi

Son Dakika! Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak