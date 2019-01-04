Wall Street Açılış Öncesi Yükseldi, Dow Jones 300 Puan Arttı
1 saat önce
– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi artarken, Dow Jones 300 puan yükseldi.
– ABD
hisse senedi piyasaları açılış öncesi artarken, Dow Jones
300 puan yükseldi.
Yatırımcılar, ABD ve Çin
yetkililerinin gelecek hafta bir araya gelmelerinin ardından iki ülke arasında olası bir ticaret anlaşmasına varılması konusundaki iyimserliklerini korurken, ayrıca ABD'de açıklanacak olan tarım dışı ücret raporlarına odaklı.
Dow Jones TSİ 14: 35'de yüzde 1.34 artışla 300 puan yükselirken, S&P500 yüzde 1.44 ve Nasdaq 100 yüzde 1.93 yükseldi.
Euro TSİ 08: 38'de dolar karşısında yüzde 0.14 yükselerek 1,1414 dolardan işlem gördü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:56 Kaynak: DHA
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