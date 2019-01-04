Son Dakika Haberleri: Wall Street Açılış Öncesi Yükseldi, Dow Jones 300 Puan Arttı

Wall Street Açılış Öncesi Yükseldi, Dow Jones 300 Puan Arttı

1 saat önce

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi artarken, Dow Jones 300 puan yükseldi.

Wall Street Açılış Öncesi Yükseldi, Dow Jones 300 Puan Arttı, System.String[]
ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi artarken, Dow Jones 300 puan yükseldi.

Yatırımcılar, ABD ve Çin yetkililerinin gelecek hafta bir araya gelmelerinin ardından iki ülke arasında olası bir ticaret anlaşmasına varılması konusundaki iyimserliklerini korurken, ayrıca ABD'de açıklanacak olan tarım dışı ücret raporlarına odaklı.

Dow Jones TSİ 14: 35'de yüzde 1.34 artışla 300 puan yükselirken, S&P500 yüzde 1.44 ve Nasdaq 100 yüzde 1.93 yükseldi.

Euro TSİ 08: 38'de dolar karşısında yüzde 0.14 yükselerek 1,1414 dolardan işlem gördü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:56 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftlik Bank'tan Sonra Şimdi de 'Tanker Bank' Dolandırıcılığı! 70 Milyon Lirayla Kayıplara Karıştı Usta Sanatçı Gönül Yazar Hastaneye Kaldırıldı

Gözü Dönmüş Sapık Tarafından Tecavüze Uğrayan Bitkisel Hayattaki Kadın, Doğum Yaptı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Sözlerine Türkiye'den İlk Tepki: İfadeleri Reddediyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:25:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Wall Street Açılış Öncesi Yükseldi, Dow Jones 300 Puan Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]