Wall Street Günü Yükselişle Tamamladı
24 dakika önce
– ABD hisse senedi piyasaları, hükümetin geçici olarak kapatılmasının 21'inci gününde yükselişle kapandı.
– ABD
hisse senedi piyasaları, hükümetin geçici olarak kapatılmasının 21'inci gününde yükselişle kapandı.
ABD Başkanı Donald Trump
, hükümeti yeniden açmak için demokrat kanat liderleri Nancy Pelosi
ve Chuck Schumer ile görüşmelerinin başarıya ulaşamaması sonrasında, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını duyurdu.
ABD piyasalarında kapanış değerleri şöyle; Dow Jones
yüzde 0.51,
S%P yüzde 0.45,
Nasdaq yüzde 0.31 yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:47 Kaynak: DHA
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