Son Dakika Haberleri: Wall Street Günü Yükselişle Tamamladı

Wall Street Günü Yükselişle Tamamladı

24 dakika önce

– ABD hisse senedi piyasaları, hükümetin geçici olarak kapatılmasının 21'inci gününde yükselişle kapandı.

Wall Street Günü Yükselişle Tamamladı, System.String[]
ABD hisse senedi piyasaları, hükümetin geçici olarak kapatılmasının 21'inci gününde yükselişle kapandı.

ABD Başkanı Donald Trump, hükümeti yeniden açmak için demokrat kanat liderleri Nancy Pelosi ve Chuck Schumer ile görüşmelerinin başarıya ulaşamaması sonrasında, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını duyurdu.

ABD piyasalarında kapanış değerleri şöyle;

Dow Jones yüzde 0.51,

S%P yüzde 0.45,

Nasdaq yüzde 0.31 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:47 Kaynak: DHA

Nancy Pelosi, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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