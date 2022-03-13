Wall Street Journal: ABD, İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için Rusya ile müzakere etmeyecek - Son Dakika
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Wall Street Journal: ABD, İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için Rusya ile müzakere etmeyecek

13.03.2022 20:25
Wall Street Journal: ABD, İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için Rusya ile müzakere etmeyecek

NEW ABD'nin, İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için Rusya'ya yönelik Ukrayna ile ilgili yaptırımlarda muafiyetleri müzakere etmeyeceği ve Kremlin'in taleplerinden geri adım atmaması durumunda Rusya'nın dahil olmadığı alternatif bir anlaşmaya varmanın yollarını arayacağı bildirildi.

NEW ABD'nin, İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için Rusya'ya yönelik Ukrayna ile ilgili yaptırımlarda muafiyetleri müzakere etmeyeceği ve Kremlin'in taleplerinden geri adım atmaması durumunda Rusya'nın dahil olmadığı alternatif bir anlaşmaya varmanın yollarını arayacağı bildirildi.

Wall Street Journal gazetesi, üst düzey bir Dışişleri yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için Rusya'nın Ukrayna taleplerine boyun eğmeyeceğini yazdı.

Haberde, Rusya, İran'la gelecekte ticaretini azaltabilecek Ukrayna ile ilgili yaptırımlardan muaf tutulma yönünde yazılı güvence talebinden geri adım atmazsa, Biden yönetiminin gelecek hafta anlaşmaya alternatifler aramaya başlayacağına işaret edildi.

Gazeteye göre ABD'li üst düzey yetkili, İran nükleer anlaşmasının sınırlarının dışına çıkılmayacağını belirterek, anlaşmada muafiyete hiçbir şekilde yer verilmeyeceğini kaydetti.

Yetkili, ABD ve İran'ın anlaşmaya yakın olduğunu ancak geçen cuma Viyana'daki görüşmelerin Rusya'nın talebi nedeniyle kesintiye uğradığını ve anlaşmayı geciktirdiğini ifade etti.

Avrupalı yetkililerin Rusya'nın olmadığı bir İran nükleer anlaşmasına sıcak baktığı ifade edilen haberde, İran'ın Rusya'nın olmadığı alternatif bir anlaşmayı müzakere edip etmeyeceğinin ve Rusya ile yakınlaşan Çin'in alternatif bir anlaşmaya katılıp katılmayacağının belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Nükleer, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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