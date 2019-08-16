Son Dakika Haberleri: Wall Street Journal: Trump Grönland'i satın almak istiyor
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Wall Street Journal: Trump Grönland'i satın almak istiyor

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarıyla yaptığı görüşmelerde Grönland'i satın alma konusunu gündeme getirdiği bildirildi.

Wall Street Journal: Trump Grönland'i satın almak istiyor, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarıyla yaptığı görüşmelerde Grönland'i satın alma konusunu gündeme getirdiği bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Grönland, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:52 
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