Wall Street Journal: Trump Grönland'i satın almak istiyor
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarıyla yaptığı görüşmelerde Grönland'i satın alma konusunu gündeme getirdiği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump
'ın yardımcılarıyla yaptığı görüşmelerde Grönland
'i satın alma konusunu gündeme getirdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:52
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