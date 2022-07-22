Wall Street Journal: "Türkiye'nin insansız hava araçları güç dengesini değiştiriyor" - Son Dakika
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Wall Street Journal: "Türkiye'nin insansız hava araçları güç dengesini değiştiriyor"

22.07.2022 18:33
Wall Street Journal: "Türkiye'nin insansız hava araçları güç dengesini değiştiriyor"

Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısı ABD medyasında gündem olurken, Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayisi ile küresel oyuncu haline geldiğini ve dünyadaki güç dengesini değiştirdiğini belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısı ABD medyasında gündem olurken, Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayisi ile küresel oyuncu haline geldiğini ve dünyadaki güç dengesini değiştirdiğini belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki konumu ABD basınında yer aldı. Wall Street Journal gazetesinin, "İnsansız hava araçları (İHA), İnsansız Gemiler ve Öldürücü Robotlar Türkiye'yi Silah Sanayii Santrali Yaptı" başlıklı haberinde, Türkiye'nin son 20 yılda silah üretiminde küresel bir oyuncu haline geldiği ifade edildi. Haberde, "Türkiye'nin 20 yıllık bir silah üreten güç merkezi olma projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için meyvelerini vermeye başlıyor. Türkiye'nin düşük maliyetli insansız hava araçları, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savaşında güç dengesini değiştirmeye yardımcı oldu ve dünyadaki çatışmaları dönüştürüyor" denildi.

Haberde, Türk şirketlerinin, Filipinler'e helikopter, Pakistan'a deniz korveti ve Kenya'ya zırhlı araç ihraç ettiğini ve Yunanistan ile rekabet edebilmek için donanmasını kurarak, 10 farklı ülkeye devriye botları sattığı aktarıldı.

SAVUNMA SANAYİİNE YILDA 60 MİLYAR DOLAR HARCANIYOR"

ABD merkezli gazete yayınlanan haberde, Türk hükümetinin yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak için savunma sanayisindeki harcamalarını yıllar içinde arttırdığı ifade edilerek, "Erdoğan hükümeti, ABD'ye ve diğer yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak için 2002'de 5 milyar dolar olan harcamaları, yılda 60 milyar dolara çıkardı" denildi. Özel savunma sektöründeki harcamaların ise 2002'de 1 milyar dolardan 2020'de 11 milyar dolara çıktığı belirtildi. Silah anlaşmalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercih ettiği dış politika araçlarından biri olduğu da ifade edildi.

"TÜRKİYE, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ANA TEDARİKÇİSİ OLMAYI HEDEFLİYOR"

Haberde Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını yüzde 70 oranında karşıladığı belirtilirken, bu oranın 2000'li yılların başında ise yalnızca yüzde 30 olduğu belirtildi. Silahsız insansız hava aracı Bayraktar TB-2'lerden bahsedilen haberde, "Bayraktar TB-2'lerin başarısına ve askeri ihracatına dayanarak Türkiye, insansız kara, deniz ve sualtı araçları da dahil olmak üzere diğer insansız hava araçlarının ana tedarikçisi olmayı hedefliyor" denildi.

"SİLAH İHRACATINDA 12'NCİ SIRADA"

Haberde, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Türkiye'nin 2017 ile 2021 yılları arasında silah ihracatında 12'nci sırada yer aldığı belirtildi. Türkiye'nin 2001'de 36'ncı sırada yer almasından bu yana yeni bir aşama kaydettiği ifade edildi.

"ÇATIŞMALARDA RUS YAPIMI TEKNOLOJİYİ GERİ PÜSKÜRTTÜ"

Türkiye'nin silahsız insansız hava aracı Bayraktar TB-2'lerin Rusya ile yapılan çatışmalarda Rus yapımı teknolojiyi geri püskürtüldüğü belirtilerek, " Moskova'nın güçlerini ve Rus yapımı teknolojiyi en az dört farklı çatışmada (Ukrayna, Suriye, Libya ve Azerbaycan'ın Ermenistan ile olan ihtilafında) geri püskürtmeye yardımcı oldu" denildi.

Ayrıca Bayraktar TB2'nin, yaklaşık 300 kilometre mesafeden bir pilot tarafından çalıştırılarak 24 saat havada kalabildiği belirtilerek, "İHA'ların uzun menzilli kameraları ve radardan kaçınma yetenekleri, onları Rus yapımı hava savunmalarından kaçma konusunda usta kılıyor" ifadeleri yer aldı.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Kaynak: İHA

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